Григорій Лепс розплачується за мовчання про війну. Розсекречено, скільки мільйонів втратив артист

Продюсер Кирило Чибісов оцінив збитки Григорія Лепса / Фото: instagram.com/gvleps

Після того, як путін розв'язав війну проти України, на росію обвалилась низка масштабних санкцій, які обмежують громадян країни-агресора ледь не в усьому. І поки Ксенія Собчак відкрито висловлює занепокоєння через цю ситуацію, Григорій Лепс, зціпивши зуби, не озвучує свою позицію й на 23-й день війни.

У російському шоубізі Григорія Лепса вважають одиним із найвискооплачуваних артистів. За можливість послухати живцем "Рюмку водки" багаті меломани готові були платити по 120 тисяч євро за вечір. Однак, як кажуть, де великі гроші – там і великі ризики. Як з'ясувалося, через санкції Заходу проти росії, Лепс втратив чималу суму, повідомляє "КП".

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Останні 20 років Лепс заробляв дуже пристойні гроші і частину з них зберігав в американських та лондонських банках. А тепер співак не може виїхати ні до Лондона, ні до Америки. Усі рахунки його заморожені, доступу до грошей немає. Лепс там – персона нон грата. Зрозуміло, що він втратив не останні свої гроші, але він – жертва списків санкцій. За моїми оцінками, Григорій Лепс втратив понад 20 мільйонів доларів, – розповів концертний директор Кирило Чибісов.

Що ж, якби Лепс мав свою голову на плечах і відкрито протистояв своєму призиденту-диктатору, як це робить музикант Андрій Макаревич, то він би міг якось допомогти вплинути на ситуацію. Однак, йому краще мовчки жити у путінському режимі та бути ізольованим від всього світу. Вибір зроблено.

Раніше російський актор Данило Козловський звернувся до путіна з вимогою припинити війну в Україні. А письменник Борис Акунін розповів, про крах кривавого президента рф.

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