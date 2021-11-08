"Заберіть у неї мікрофон!": Полякова вилаялася на одному зі своїх концертів

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Всі знають про палкий норов української співачки Олі Полякової, вона за словом у кишеню ніколи не полізе – завжди каже, що думає. Потім, звичайно, їй часто доводиться пояснюватися, але шанувальники артистки вже звикли до цього. Ось і нещодавно вона не посоромилася і назвала імена головних скандалісток в українському шоу-бізнесі.

До того ж, виконавиця зізналася, що кілька років тому, гастролюючи різними містами, постійно потрапляла у безглузді ситуації. Виявляється, зірка, йдучи зі сцени за лаштунки, забувала вимикати мікрофон, і її емоційна лайка звучала з усіх концертних колонок.

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Я вже зараз так не роблю. Але коли у нас було перше шоу, то це було пекло. Я зайшла за лаштунки і кричу на всіх, мат гну, а мікрофон працює. І всі прибігають і кажуть: "Зробіть щось, заберіть у неї мікрофон! ", – Згадує зі сміхом Полякова. Співачка Оля Полякова / Фото: facebook/polyakovamusic

Зі співачкою більше такого не трапляється, бо тепер у її команді за цим стежить персонал:

Зараз у мене є спеціальна людина, я віддаю йому мікрофон, і йду матюкатися, щоб мене ніхто не слухав, – каже виконавиця.

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