Джокер, клоун та руде волосся: Лоліта Мілявська інтригує тизером нового кліпу "Грустная танцую"

Лоліта Мілявська готує прем'єру / Фото: скріншот
Сьогодні Лоліта Мілявська змусила шанувальників знову згадати про її творчість. Артистка готує до випуску новий кліп на пісню "Грустная танцую". Перші кадри чітко дали зрозуміти, що історія у кліпі буде ексцентричною.
Судячи з коментарів під відео, реакція на тизер людей неоднозначна. Одні в захваті та передчутті, інші – кепкують.
- Гордість, упередження та зомбі; Воно; Джокер? смішно?
- Клоун з фільму "Воно" проти Джокера? Хм. Цікаво!
- Як завжди, з харизмою????
- Ще один шедевр без сумніву?
- Ооо, чую, що буде круто?
Прем'єра кліпу "Грустная танцую" відбудеться 23 лютого, а поки що артистка пропонує задовольнятися тизером.
Лоліта "Грустная танцую" (тизер)
Також нагадаємо, сьогодні зірки звернулися до нації у зв'язку із ситуацією.