Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Зірки Зарубіжні

Джокер, клоун та руде волосся: Лоліта Мілявська інтригує тизером нового кліпу "Грустная танцую"

Ірина Майстренко
15 лютого, 15:35
Співачка Лоліта – одна з тих, хто вміє підігріти інтерес до своєї творчості. Так, зараз у всіх на вустах тизер нового кліпу зірки "Грустная танцую"

Лоліта Мілявська готує прем'єру / Фото: скріншот

Сьогодні Лоліта Мілявська змусила шанувальників знову згадати про її творчість. Артистка готує до випуску новий кліп на пісню "Грустная танцую". Перші кадри чітко дали зрозуміти, що історія у кліпі буде ексцентричною.

Судячи з коментарів під відео, реакція на тизер людей неоднозначна. Одні в захваті та передчутті, інші – кепкують.

Реклама
  • Гордість, упередження та зомбі; Воно; Джокер? смішно?
  • Клоун з фільму "Воно" проти Джокера? Хм. Цікаво!
  • Як завжди, з харизмою????
  • Ще один шедевр без сумніву?
  • Ооо, чую, що буде круто?

Реклама

скріншоти з Інстаграм та YouTube

Прем'єра кліпу "Грустная танцую" відбудеться 23 лютого, а поки що артистка пропонує задовольнятися тизером.

Лоліта "Грустная танцую" (тизер)

Реклама

Також нагадаємо, сьогодні зірки звернулися до нації у зв'язку із ситуацією.

Сподобалась стаття? Голосуй