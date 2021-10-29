Гвоздьова зізналася, що не шкодує про свої висловлювання на адресу MELOVIN

Ілону Гвоздьову захейтили в Мережі за суддівство на "Танцях з зірками" / Фото: YouTube, instagram.com/ilonagvozdeva

Днями танцівниця розповіла, що під час підготовки до спільного танцю пара постійно відволікалася, знімала відео в TikTok, займалася іншими справами та MELOVIN дозволяв собі з'являтися у залі у нетверезому стані. Співак після таких одкровень про спільні репетиції звинуватив Ілону Гвоздьову в лицемірстві . Танцівниця не прокоментувала слова MELOVIN.

Але в Instagram Ілона вирішила відповісти, чому ж вирішила станцювати з парою, якщо конфлікт не вичерпано. .

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Думала, що помилялася у своїх висловлюваннях і, можливо, була неправа в критиці у бік партнерки. Але взявши участь у тріо, переконалася у своїх словах. Здобула гіркий, але чесний досвід, – написала Гвоздьова.

Скріншот: Instagram

Танцівниця назвала Лізу Русіну та MELOVIN епатажною, але в плані техніки слабкою парою.

Це не вперше, коли Ілона Гвоздьова опиняється в центрі скандалу "Танців із зірками". На думку танцівниці, на проєкті одній парі приділяють більше уваги , Чим іншим. Це стосується Діми Кадная та його партнерки Аліни Лі.

Хейтерам Гвоздьова написала, що критикувати пари їй дозволяють 10-річний танцювальний досвід, освіта хореографа, педагогічний стаж і те, що вона "завжди має свою точку зору".

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