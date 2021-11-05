Нехило, буде другий сезон!

Новий сезон серіалу "Хіли" / Фото: oll.tv

Чудові новини для шанувальників бійцівської драми "Хіли" (2021), а також – акторів Стівена Аммела та Олександра Людвіга. Канал STARZ продовжив на другий сезон один із найкращих своїх серіалів протягом останніх 5 років. Дата виходу поки не встановлена, але зйомки повинні стартувати вже наступного року. Виробництвом управляють Lionsgate та Paramount Network Television.

Стівен Амелл підтвердив новину про продовження серіалу у Twitter:

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Я хочу повернути свій пояс, – написав актор.

Очевидно, що він послався на те, як його персонаж програв чемпіонат наприкінці фіналу першого сезону, в якому Крістал Тайлер (Келлі Берглунд) стала першою в історії чемпіонкою світу серед жінок у реслінгу.

Судячи з відгуків критиків та фанатів, історії героїв реслінгу сподобалися аудиторії. Я дуже радий, що наші приголомшливі актори та виконавчі продюсери знову разом на рингу та повернуться у другому сезоні, – сказав Джеффрі Хірш, президент та генеральний директор STARZ.

Рестлерська драма розповідає про рідних братів Джека (Амелл) та Ейса (Людвіг) з крихітного містечка в Джорджії. Хлопці отримали від покійного батька у спадок сімейний рестлінг-промоушен і тепер відчайдушно воюють одне з одним не лише на рингу, а й у житті.

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Перший сезон, сценарій якого написав Майкл Уолдрон ("Локі", "Рік і Морті"), а шоураннером виступив Майк О'Меллі ("Безсоромники"), доступний для перегляду на сервісі OLL.TV.

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