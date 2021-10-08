Холостячка-2: в четвертому випуску відразу два учасники залишили шоу

Хто залишив шоу "Холостячка-2" в четвертому випуску / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У четвертому випуску проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч, яка розповіла про смерть брата,попрощалася з Богданом Коломейком і Васко Младеновим.

Фото: СТБ

Чому шоу залишив Богдан Коломейко?

На початку четвертого випуску Злата запросила Богдана на індивідуальне побачення – пара повинна була кататися на гідроелектрофойлі (дошка для серфінгу з моторчиком).

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Але щось пішло не так – Макс Тарапата вирішив скористатися своїм правом, яке йому в минулому випуску дала Злата – учасник міг приєднатися до будь-якого суперника на індивідуальному побаченні. Це Макс і зробив, відправившись на водні пригоди разом з Богданом.

Скріншот: відео

І що в результаті? Макс більше Богдана приділяв часу Златі, піклувався про неї і був дуже уважним. А Богдан тим часом намагався виглядати "крутим" в очах Злати і швидко навчитися кататися на дошці. Загалом, дошка, по всій видимості, цікавила його більше Холостячки.

Коли Злата, Макс і Богдан після катання сиділи втрьох і спілкувалися, Богдан знову показав себе не з кращого боку – він почав наговорювати на інших учасників, звинувачуючи їх в лицемірстві.

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Загалом, троянду отримав Макс, а Богдан з побачення відправився додому.

Чому Васко Младенов покинув проєкт?

На відміну від Богдана, до Васко у Злати були теплі почуття, але не романтичні, а дружні. На церемонії троянд Злата зізналася Васко, що не бачить його як свого майбутнього обранця.

Ти дуже позитивний і милий, дуже творчий, але наші стосунки були більш дружніми, ніж романтичними, – пояснила Злата.

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Скріншот: відео

На проєкті "Холостячка-2" залишилося 10 учасників.

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