Холостячка-2: в четвертому випуску відразу два учасники залишили шоу

Хто залишив шоу "Холостячка-2" в четвертому випуску / Фото: instagram.com/zlata.ognevich
У четвертому випуску проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч, яка розповіла про смерть брата,попрощалася з Богданом Коломейком і Васко Младеновим.
Чому шоу залишив Богдан Коломейко?
На початку четвертого випуску Злата запросила Богдана на індивідуальне побачення – пара повинна була кататися на гідроелектрофойлі (дошка для серфінгу з моторчиком).
Але щось пішло не так – Макс Тарапата вирішив скористатися своїм правом, яке йому в минулому випуску дала Злата – учасник міг приєднатися до будь-якого суперника на індивідуальному побаченні. Це Макс і зробив, відправившись на водні пригоди разом з Богданом.
І що в результаті? Макс більше Богдана приділяв часу Златі, піклувався про неї і був дуже уважним. А Богдан тим часом намагався виглядати "крутим" в очах Злати і швидко навчитися кататися на дошці. Загалом, дошка, по всій видимості, цікавила його більше Холостячки.
Коли Злата, Макс і Богдан після катання сиділи втрьох і спілкувалися, Богдан знову показав себе не з кращого боку – він почав наговорювати на інших учасників, звинувачуючи їх в лицемірстві.
Загалом, троянду отримав Макс, а Богдан з побачення відправився додому.
Чому Васко Младенов покинув проєкт?
На відміну від Богдана, до Васко у Злати були теплі почуття, але не романтичні, а дружні. На церемонії троянд Злата зізналася Васко, що не бачить його як свого майбутнього обранця.
Ти дуже позитивний і милий, дуже творчий, але наші стосунки були більш дружніми, ніж романтичними, – пояснила Злата.
На проєкті "Холостячка-2" залишилося 10 учасників.
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