Холостячка Ксенія Мішина купила чотирикімнатну квартиру в Києві

Ксенія Мішина купила квартиру у столичному ЖК / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина, яка нещодавно зізналася, які стосунки були між нею та Олександром Еллертом , купила довгоочікувану нерухомість

Радісною новиною актриса поділилася з шанувальниками у своєму Instagram -акаунті. І хоча покупка відбулася ще минулого року, "холостячка" розповіла про це лише зараз.

Реклама

Цього року Мішина хоче втілити у реальність усі свої уявлення про ідеальний будинок, тому попереду на неї чекає капітальний ремонт.

Скажу вам це неймовірно круто створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш почуватися у своєму просторі, – поділилася актриса.

Також телезірка зізналася, що дуже хоче створити у своїй новій квартирі куточок медитації. Для неї це стало основним пріоритетом.

Реклама

Як відомо, Мішина купила чотирикімнатну квартиру в одному із столичних житлових комплексів на Лівому березі.

Зараз Ксенія хоче повністю перепланувати квартиру та змінити первісний вигляд простору. Актриса пообіцяла ділитися всіма подробицями та етапами ремонту зі своїми шанувальниками у соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що Ксенія Мішина отримала від Олександра Еллерта подарунок за 60 тисяч гривень .