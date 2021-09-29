Холостячка Злата Огнєвіч носить вбрання ексучасниць Холостяка: фото

Злата Огнєвіч повторила образи ексучасниць "Холостяка" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/holostyak_ukraine

Можливо, наряди Злати Огнєвіч, головної героїні шоу "Холостячка-2", просто дуже схожі на ті, що носили Надін Медведчук в 11-му сезоні "Холостяка" і Аліна Ляшук у 10-му.

Але в соцмережах вже припускають, що чорний костюм з трояндами Надін і рожеве плаття Аліни – це наряди, що належать шоу, а не особисті костюми дівчат. Можливо, стилісти просто нарядили Злату в одяг, який колись вже вдягали інші дівчата.

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Зовсім скоро всі обговорюватимуть вже не наряди Злати, а костюми на грандіозному шоу "Маска", яке стартує на телеканалі "Україна" з 23 жовтня.

Подібність образів помітили шанувальники шоу "Холостячка" – фото з'явилися у фан-акаунті проєкту в Instagram.

Скріншот: Instagram

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В даному випадку у Надін і Злати схожі навіть зачіски!

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що перший наряд Злати сподобався дуже багатьом шанувальникам – співачку порівняли з квіткою і феєю, але на адресу другого look'у посипався негатив – фани вважають, що ці костюм і зачіска зіпсували Огнєвіч і це абсолютно не її стиль.

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