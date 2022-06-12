Холостяк Михайло Заливако та Анна Богдан розлучилися

Ганна Богдан та Михайло Заливако розлучилися / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Ідилії, яка панувала між головним героєм "Холостяк 11" Михайлом Заліваком та переможницею проєкту Анною Богдан, заздрили усі шанувальники пари. Закохані не раз говорили про спільні плани на майбутнє і навіть репетирували весільний танець на паркеті "Танців зі зірками".

Але, як виявилося, стосунки Анни та Михайла були не такими міцними. В своєму Instagram Богдан повідомила про розлучення з коханим, чим шокувала аудиторію. Причину розлучення дівчина залишила в секреті.

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Я дуже довго не могла знайти сили, щоб сказати вам. Інакше б посипалося ще більше питань, які мене просто розбили б ще більше. На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далося мені важко, – написала Анна.

Відносини Михайла Заливака та Анни Богдан

Серйозні стосунки між Михайлом та Анною зав'язалися ще на проєкті "Холостяк". Відразу після закінчення шоу пара стала жити разом і говорити про швидке весілля.

Михайло та Анна часто ділилися спільними фотографіями у соціальних мережах, а також з'являлися на різних телешоу. Разом пара була понад рік.

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Михайло Заливако та Ганна Богдан

Раніше стало відомо, що Шакіра та Жерар Піке розлучилися після 11 років стосунків.