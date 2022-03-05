Хотів провести маленьку переможну війну? Борис Акунін пояснив, що у Путіна відбувається в голові

Борис Акунін пояснив, чому Путін напав на Україну. / Фото: скріншот

Вже десять днів в Україні триває війна – наша арміє дає відсіч окупантам, яких скерував у нашу державу Путін. Відомий російський письменник-белетрист та літературознавець Борис Акунін (справжнє ім'я Григорій Чхартішвілі) заявив, що у російського президента-агресора через тривале перебування при владі стався відрив від реальності. Нині ж він вважає себе найрозумнішим у світі та помазанцем Бога.

В інтерв'ю журналісту Юрію Дудю письменник пояснив, що 24 лютого російська історія зробили черговий зигзаг та вибила всіх росіян з нормального життя.

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Борис Акунін вважає, що кожна війна зазвичай має об'єктивні та суб'єктивні причини. Проте у випадку з Україною йдеться виключно про суб'єктивний фактор.

Коли якась велика країна опиняється в безроздільній владі однієї людини, і вона перебуває при владі дуже довго, у неї неминуче відбувається відрив від реальності. Вона занадто високо сидить, вона занадто з великої висоти дивиться на всіх цих комашок. У неї складається власна картина світу. У неї складається за допомогою оточення уявлення про те, що вона непогрішна і не помиляється і знає найкраще. У неї якісь особисті довірені стосунки з долею, з Богом, вона помазанник Божий. Їй далі й краще видно, – розповів письменник на YouTube-каналі "ВДудь".

Акунін наголосив, що такі люди завжди виявляються заручниками свого оточення, які приносять "папочки з інформацією".

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Ним керують ті, хто надає йому інформацію. Особливо якщо це людина, яка, як Путін, живе у ХХ столітті і навіть інтернетом не користується. Він по-старому, як Брежнєв чи Черненко, отримує папочки. Ці папочки складають люди, у яких є власні інтереси. І знання начальника, що йому сподобається, що ні. В результаті правитель через якийсь час опиняється в ілюзорному світі, – зазначив Акунін.

За словами письменника, у цьому ілюзорному світі, Україна, наприклад, – це країна, яка "ледве терпить уряд неонацистів та наркоманів". І варто туди прийти – і все розвалиться. Українська армія "сміховинна і нічого не варта. А Захід – "слабак, який одразу прогнеться, як тільки відчує справжню силу".

Борис Акунін пригадав, що існує "дуже старовинна засадка", в яку постійно потрапляють правителі, такі як Путін. Вона називається "маленька переможна війна". Це відбувалося в історії багато разів.

Коли у країни починаються серйозні проблеми з економікою, рівнем життя, починає падати рівень підтримки, у правителя виникає спокуса і перебувають навколо радники, які кажуть: "Так-так-так", провести маленьку переможну війну, яка свідомо і швидко буде виграна, і тоді нібито все налагодиться. Вороги заткнуться, населення плескатиме в долоні і казатиме: "Так, ми живемо бідно, навколо багато несправедливості, але у нас велика країна, яка всіх перемагає", – пояснив літературознавець.

Як додав Акунін, подібна ситуація була у 1904 році, коли Микола ІІ раптом став розуміти, що з країною щось не те: економічна криза, починаються опозиційні революційні настрої. Тоді йому сказали, мовляв, "ось є слабка Японія. Ось ми зараз цим мавпам наваляємо і всі побачать". Але через відірваності від реальності, правитель переоцінив власні сили і недооцінив сили противника. І в наслідок приходить поразка.

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Раніше Андрій Макаревич пояснив росіянам, чому українцям не варто розповідати про "братні народи". Також Лія Ахеджакова закликає окупантів одуматись.

Любі українці, зберігайте спокій, підтримуйте один одного і допомагайте. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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