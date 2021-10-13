Хотіла бути учасницею, але стала ведучою: як Онуфрійчук замінила Кароль на Танцях з зірками

Іванна Онуфрійчук замінила Тіну Кароль в "Танцях з зірками" / Фото: прес-служба 1+1

Іванна два роки поспіль заявляла продюсеру "Танців з зірками" Володимиру Завадюку про бажання танцювати в проєкті. Але, коли, напередодні нового сезону танцювального шоу, їй запропонували взяти участь, ведуча відмовилася, адже тільки недавно вийшла заміж і переїхала жити з чоловіком до Швейцарії. Розмов про те, що згодом саме вона стане новою ведучою проєкту на той момент не було.

"Я сказала, що я дуже мрію, дуже хочу в цьому році, але все-таки відмовилася, тому що я не готова, не можу поки що приїхати і жити в цьому проєкті. Я ж не буду наприкінці проєкту вагітна танцювати "- розповіла Іванна в програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна".

Також, за словами ведучої, чоловік не схвалив би її участі через ревнощі до партнера з танців.

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Телеведуча Іванна Онуфрійчук / Фото: прес-служба НЛО TV

Через місяць Іванні знову зателефонували з пропозицією вести шоу разом з Юрієм Горбуновим.

"Я сказала Володимиру: "Я ?! А як же Тіна Кароль? Вона ж ведуча вже скільки сезонів ". А він каже: "Ну, у нас під питанням стосунки з Тіною Кароль, вона, швидше за все, хоче піти. Вона ж про це заявила на телебаченні, тим більше. Тому це питання ще вирішується, але ти подумай", – ділиться Онуфрійчук.

Дівчина зізналася, що дуже зраділа пропозиції, але чоловік був все одно проти і не піддавався на умовляння дружини і її оточення. Тому Іванні довелося таємно підписати контракт з каналом.

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Дивіться повне інтерв'ю Іванни Онуфрійчук для "Зіркового шляху":