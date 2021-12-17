Іггі Поп уперше виступить в Україні. Легенда панк-року – хедлайнер UPark 2022

Іггі Поп вперше виступить в Україні / Фото: instagram.com/iggypopofficial

Схрестили пальці і сподіваємось, що наступного літа фестиваль все ж таки відбудеться. Організатори UPark сьогодні оголосили чергового хедлайнера, яким став відомий американський музикант, "хрещений батько" панк-року Іггі Поп.

Вперше в Україні IGGY POP! Хедлайнер п'ятниці, 15 липня, легенда панк-року Iggy Pop на UPark 2022! Цей день неможливо пропустити, – йдеться у Instagram-пості фесту.

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Фестиваль UPark у Києві пройде 10, 11, 15, 16 та 17 липня. У різні дні на сценах UPark виступатимуть My Chemical Romance, Deftones, Gorillaz, Five Finger Death Punch, Slipknot та інші.

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До слова, через пандемію COVID-19 музичний фестиваль UPark скасовували і в 2020, і в 2021 роках. Організатори повідомляють, що всі придбані раніше квитки залишаються дійсними у 2022-му.

Хто такий Іггі Поп

Це вже 74-річний музикант, вокаліст, актор, художник, як ми вже згадали кілька разів, – "батько" панк-року, фронтмен гурту The Stooges. Іггі Поп включений до Зали слави рок-н-ролу Америки.

2020 року Іггі Поп знявся для кампейну Gucci / Фото: instagram.com/iggypopofficial

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За версією видання Classic Rock Іггі – "Жива легенда" панк-сцени. Артист випустив вісімнадцять студійних сольних альбомів, а 2020 року був удостоєний статуетки "Греммі" за музичні досягнення всього життя.

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