Ігор Кондратюк прирівняв російську культуру до порнографії: Для інтимного використання

Ігор Кондратюк дав пораду тим, хто підтримує російську культуру / Фото: Скріншот з YouTube
Позиція телеведучого та продюсера Ігор Кондратюк відома давно. Він із тих, хто ще з 2014 року висловлювався, що культура не може бути поза політикою та неодноразово критикував виступи російських зірок в Україні та гастролі українських артистів у Росії.
Як зізнався Кондратюк у себе Facebook , зараз його часто питають, що ж робити з російською культурою в Україні після війни.
Моя відповідь (з березня 2014го): забути назавжди! Російська культура обнулилась для України 24 лютого остаточно. Українська культура виявилась на порядки більш гуманістичною та прогресивною, ніж російська!
До речі, тим людям, хто не хоче відмовлятися від російської класики, український телеведучий дав просту пораду.
Російська література в Україні (естрада, кіно, театр) має бути лише для власного інтимного користування громадян. Як порнографія: маєте право дивитись/слухати, але держава до цього не повинна мати ніякого відношення. Скажемо "ні" культурі агресора!
Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" зізнався, що передбачав війну ще 15 років тому, і ось чому.