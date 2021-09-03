Як я провів літо: зірки "Мамахохотала" згадали яскраві історії сезону

Актори "Мамахохотала" розповіли, як провели своє літо / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Звичайно, не обійшлося в цю пору і без роботи. Але, здається, влітку хочеться творити навіть більше звичайного. Зірки шоу "Мамахохотала" каналу НЛО TV – Іван Мелашенко, Анна Гресь та Олексій Рева – розповіли про те, яким було їхнє літо, чим пишаються за його підсумками, і які найтепліші спогади будуть гріти душу холодними осінніми вечорами.

Іван Мелашенко, керівник і актор шоу "Мамахохотала":

Керівник і актор шоу "Мамахохотала" Іван Мелашенко з дружиною / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Це літо було дуже активним і наповненим роботою. Ми готували для глядача поліцейську комедію "Бурштінові копи", яка вийде в кінотеатрах 7 жовтня, і створювали круті номери до нового осіннього сезону шоу "Мамахохотала".

А щоб не упахатися, я почав робити зарядку щодня, і тренуватися на брусах і турнику раз на два дні. Поки моя межа – це 46 підтягувань на турнику за 5 підходів і 50 віджимань на брусах за 4 підходи.

Цього літа я став на місток. У мене, як у людини з дуже поганою розтяжкою, це зайняло два тижні щоденних вправ. Нешвидко, звичайно, але і не так довго, як у Києві будують Подільсько-Воскресенський міст (з 2003-го).

Керівник і актор шоу "Мамахохотала" Іван Мелашенко / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Також я їздив з дружиною на Чорне море, на її день народження. Без дітей. Я їх люблю, але це був чудовий відпочинок.

До слова, це була не єдина моя зустріч зі стихією протягом літа. Після презентації фільму "Бурштінові копиі" на Одеському Кіноринку, ми з Олегом Маслюком і Женею Яновичем вночі купалися в морі. І це один з крутих спогадів".

Анна Гресь, акторка шоу "Мамахохотала":

Актриса шоу "Мамахохотала" Анна Гресь з чоловіком / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Моє літо було насиченим, чудовим і просто неймовірним! Адже минулого року через коронавірус стався своєрідний "простій", а цього літа в моєму житті сталися і музичний фестиваль – Atlas Weekend, і поїздка з рідними на море до Бердянська, і подорож до Туреччини, і прогулянки з друзями по місту, і візит до Одеси ... Я знімалася в серіалах, телешоу, фотосесіях. Загалом, це було шикарне літо!

Мені вдалося і активно попрацювати, і добре відпочити. Але все ж деякі пункти мого плану на літо залишилися невиконаними. Наприклад, не вдалося дійти на заняття з гри на барабанах. Адже раніше я відвідувала такі уроки – була на восьми заняттях, але повернутися до них поки що не вдалося. Також хотіла знову піти на танці, але вийшло сходити лише один раз. Думала і на вейкборді відновити катання, адже минулого року цей досвід мені дуже сподобався. Але і з цим якось не склалося. Значить, все ще попереду!

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Актриса шоу "Мамахохотала" Анна Гресь / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зате було багато інших крутих моментів і нового захоплюючого досвіду. Саме цього літа я вперше спробувала грати в гольф. Ми з чоловіком і з сином були в Туреччині, в Белеку. А готель, в якому ми відпочивали, спеціалізується на гольфі. І там я вперше спробувала зіграти. Зрозуміла, що це складніше, ніж здається на перший погляд, але дуже цікаво.

Найтепліші спогади цього літа мені подарували вечори на Atlas Weekend, куди ми ходили разом з чоловіком: танцювали, співали, зустрічали знайомих, насолоджувалися смачною їжею, а в кінці були просто знесилені, але такі щасливі!

Актриса шоу "Мамахохотала" Анна Гресь / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Також це літо подарувало мені вагомий привід для гордості. Адже я запустила свій власний бренд шовкових виробів – Shovkovo. І це дуже надихає. Хочу і далі його розвивати і підкорювати серця людей!

Олексій Рева, актор шоу "Мамахохотала":

Актор шоу "Мамахохотала" Олексій Рева з родиною / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Оскільки ми з братом (Ігор Рева – ред.) працюємо ведуичими на заходах, то літо у нас завжди асоціюється з роботою (звичайно, крім літа 2020-го). З 2013 року я жодного разу навіть не літав на море в цю пору року. Це літо також було "робочим", і ми багато їздили по країні з виступами.

Я не мав якихось грандіозних планів, але все ж, було дещо нове. Наприклад, цього літа я вперше: ходив на ночівлю з наметами, коментував турнір зі змішаних єдиноборств, побував в Коростені, "прикурив" свій розряджений акумулятор і навіть ходив на батьківські збори.

Актор шоу "Мамахохотала" Олексій Рева з сім'єю / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Але крім роботи, я встигав проводити час з сім'єю. І, напевно, найприкольніший спогад цього літа у мене пов'язаний з нашим відпочинком в басейні. Там я почав вчити сина пірнати, але у мене нічого не виходило. А на наступний день він просто стрибнув і поплив. У такі моменти реально починаєш пишатися і відчувати себе "батею".

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