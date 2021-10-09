Їх продали на аукціоні. Три речі Джона Леннона, без яких він би не був собою

Джон Леннон в Гайд-парку в Лондоні на мітингу / Фото: Getty Images
Джона Леннона називають одним з найвпливовіших музикантів 20-го століття і найвеличніших британців. Він виступав за мир у всьому світі і любов, але був убитий своїм же фанатом в 1980 році.
Один із засновників ліверпульської четвірки став іконою для багатьох своїх шанувальників і після його смерті речі, що належали Леннону, за кругленькі суми йшли з лота. Про три з них розповідаємо далі.
Рукопис Леннона
2011-го на аукціоні Profiles in History був проданий листок з текстом пісні "Lucy In the Sky With Diamonds", написаний Джоном Ленноном.
Рукопис музиканта оцінили в 237 тисяч доларів. На листку також були записані ще кілька рядків з пісні The Beatles "She's Leaving Home".
Окуляри Леннона
Цього року знамениті круглі окуляри Джонна Леннона продали на аукціоні будинку Sotheby's за більш ніж 183 тисячі доларів.
Круглі окуляри стали частиною іміджу Леннона. Та пара, яка потрапила на аукціон, 1966 року дісталася Джону для ролі у фільмі Річарда Лестера "Як я виграв війну".
Пісня Леннона
Нещодавно рідкісний запис Джона Леннона і Йоко Оно виставили як лот на аукціоні в Копенгагені. Касету оцінюють в 35-50 тисяч доларів.
На ній записана розмова Джона Леннона і його дружини з данськими школярами – вони взяли інтерв'ю у пари для шкільної газети. Під час бесіди Джон і Йоко виконали уривок з пісні "Radio Peace", яка залишилася невиданою.
Раніше ми писали, що на торги виставлено альбом Джона Леннона Double Fantasy, який він підписав для свого вбивці Марка Чепмена.
8 грудня 1980 року в Нью-Йорку Марк Чепмен попросив Леннона залишити автограф на альбомі, а через кілька годин вбив музиканта біля його будинку чотирма пострілами з пістолета. Леннон помер у лікарні від втрати крові, а Чепмена засудили до довічного ув'язнення.
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