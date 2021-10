Їх продали на аукціоні. Три речі Джона Леннона, без яких він би не був собою

Джон Леннон в Гайд-парку в Лондоні на мітингу / Фото: Getty Images

Джона Леннона називають одним з найвпливовіших музикантів 20-го століття і найвеличніших британців. Він виступав за мир у всьому світі і любов, але був убитий своїм же фанатом в 1980 році.

Один із засновників ліверпульської четвірки став іконою для багатьох своїх шанувальників і після його смерті речі, що належали Леннону, за кругленькі суми йшли з лота. Про три з них розповідаємо далі.

Реклама

Рукопис Леннона

2011-го на аукціоні Profiles in History був проданий листок з текстом пісні "Lucy In the Sky With Diamonds", написаний Джоном Ленноном.

Рукопис Леннона / Фото: classicpopicons.com

Реклама

Рукопис музиканта оцінили в 237 тисяч доларів. На листку також були записані ще кілька рядків з пісні The Beatles "She's Leaving Home".

Окуляри Леннона

Цього року знамениті круглі окуляри Джонна Леннона продали на аукціоні будинку Sotheby's за більш ніж 183 тисячі доларів.

Реклама

Окуляри Джона Леннона/Фото: instagram.com/sothebys

Круглі окуляри стали частиною іміджу Леннона. Та пара, яка потрапила на аукціон, 1966 року дісталася Джону для ролі у фільмі Річарда Лестера "Як я виграв війну".

Пісня Леннона

Нещодавно рідкісний запис Джона Леннона і Йоко Оно виставили як лот на аукціоні в Копенгагені. Касету оцінюють в 35-50 тисяч доларів.

Йоко Оно та Джон Леннон / Фото: Getty Images

На ній записана розмова Джона Леннона і його дружини з данськими школярами – вони взяли інтерв'ю у пари для шкільної газети. Під час бесіди Джон і Йоко виконали уривок з пісні "Radio Peace", яка залишилася невиданою.

Джон Леннон і The Beatles в турне 11 вересня 1967 рік / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що на торги виставлено альбом Джона Леннона Double Fantasy, який він підписав для свого вбивці Марка Чепмена.

8 грудня 1980 року в Нью-Йорку Марк Чепмен попросив Леннона залишити автограф на альбомі, а через кілька годин вбив музиканта біля його будинку чотирма пострілами з пістолета. Леннон помер у лікарні від втрати крові, а Чепмена засудили до довічного ув'язнення.

Ще новини на тему: