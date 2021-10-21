Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП (фото)

/ Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
У себе в соцмережах Ілона Гвоздьова опублікувала фотографію побитої машини, а через деякий час повідомила подробиці ДТП.
За словами танцівниці, в її автомобіль в'їхала інша машина. Винуватцем аварії став водій іншого автомобіля, так як він не дотримувався дистанції.
Але, слава богу, все обійшлося. Ми довше чекали страхову. Але це було стрьомно. Перші 5 секунд я сиділа за кермом: "Господи, наскільки все погано ззаду". Звичайно, коли я вийшла подивилася. М'яко кажучи, я відбулася подряпинами, а у нього повний капот, – розповіла Ілона у себе в InstaStories.
Танцівниця порадила підписникам не втрачати пильність на світлофорах і дотримуватися дистанції.
Нагадаємо, нещодавно російська телеведуча Ксенія Собчак виявилася в епіцентрі скандалу після ДТП в Сочі . Ксенія Собчак на елітному таксі прямувала в аеропорт. Щоб доставити Ксенію на літак до Москви вчасно, водій виїхав на зустрічну смугу.
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