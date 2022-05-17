Ілона Гвоздьова возз'єдналась з чоловіком після 2 місяців розлуки

Ілона Гвоздьова показала зустріч з чоловіком в Україні / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

З середини березня Ілона Гвоздьова зі сином та донькою, а також мамою перебували в Італії. Їх прихистила італійська родина, про яку танцівниця завжди приємно відгукувалась.

І от хореографиня повернулась в Україні та нарешті зустрілась з рідними. В Instagram Гвоздьова опублікувала перші сімейні фото, на яких вона зворушливо обіймається з дітьми та чоловіком, українським бізнесменом Іваном Хом'ячуком.

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Ілона Гвоздьова разом зі сім'єю. / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Разом. Вдома. В Україні. Дякую всім хто переживав, підтримував і вітав! Хоч день сім’ї був 15 травня, в мене офіційно він був сьогодні. Щаслива, – підписала кадри танцівниця.

Діти були безмежно раді зустрічі з татом / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Також Ілона Гвоздьова присвятила пост у соцмережі італійській родині, яка два місяці допомагала та підтримувала її з дітьми.

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Ми ніколи вас не забудемо! За час перебування в Італії доля подарувала нам чудову сім’ю, яка за ці два місяці стала для нас рідною сім’єю, яка турбувалася про нас, прихистила нас, – написала танцівниця.

Хореографиня зізналась, що з нетерпінням чекає зустрічі з цими людьми у наступному житті після перемоги.

Нагадаємо, до війни Ілона Гвоздьова з чоловіком та дітьми жили у приватному будинку під Києвом. На початку березня рашисти розбомбили їхню оселю.

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Згодом танцівниця розповіла, що окупанти ще й обстріляли символічний автомобіль її чоловіка.