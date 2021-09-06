Інстасамка на концерті в Києві вигнала фаната із залу: Я не збираюся це пояснювати

Інстасамка вигнала фаната з концерту в Києві / Фото: instagram.com/instasamka

У соцмережах пишуть, що цей хлопець зовсім не був фанатом Інстасамки і навіть прийшов на концерт в футболці з написом "Інстасвалка". Інші ж думають, що це черговий хайп від Даші і насправді це була підставна людина.

Це може бути правдою, враховуючи, що раніше вона кілька разів попалася на брехні і сама зізналася, що скандал із зеленкою був лише хайпом.

Так, Даша перервала виступ і почала показувати пальцем на хлопця в натовпі зі словами:

А можна охорону? У мене є одна людина, яка мені не подобається в залі. Можна його вивести на**й? Ти, в панамці білій ує***ній, забирайся на**й звідси.

Увага, відео містить нецензурну мову!

Очевидці стверджують, що хлопець "не робив нічого такого" і просто стояв, а реакція Інстасамки абсолютно для неї нормальна.

Instasamka / Фото: instagram.com/instasamka

Незабаром реперка прокоментувала ситуацію у себе в Instastories. Взагалі Даша відмовилася що-небудь пояснювати, зазначивши, що ніколи б не вигнала людину зі свого концерту без причини.

Я не збираюся пояснювати, чому я це зробила, і я б ніколи не вигнала свого фаната просто так, – написала Інстасамка в соцмережі.

Скріншот: instagram.com/stories/instasamka

Як зірки реагують на хамів, дивіться в сюжеті:

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