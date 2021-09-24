Інтимні фото, зрада, позашлюбна дочка: які скандали Наташі Корольової вважають фейковими

Найгучніші скандали Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star
За останні декілька років Наташу Корольову не раз підозрювали у брехні заради піару . Ми пропонуємо згадати скандали співачки, які багато хто вважає фейковим.
Наташа Корольова і інтимні фото
Це історія сталася ще в 2015 році. Фото і відео інтимного життя Наташі Корольової і Тарзана потрапили в Мережу. Співачка повідомила, що ці знімки були вкрадені з домашнього архіву хакерами. У Мережі вважають, що співачка сама "злила" кадри, які потім все обговорювали.
Наташа Корольова все заперечує і пізніше в одному з інтерв'ю зізналася, що як раз в той період була вагітна, але через стрес у неї стався викидень.
Зрада Тарзана
У вересні минулого року чоловік Наташі Корольової публічно зізнався в зраді. Тарзан заявив, що у нього був інтимний зв'язок з іншою дівчиною, але в той момент був під впливом "речовин", якими його "накачали".
Після цього щодня стали з'являтися нові подробиці про цю історію – то коханка Тарзана вагітна, то співачку обікрали. Потім Наташа Корольова провокувала чутки про розлучення, але в підсумку, заявила, що пробачила чоловіка і цю історію назвала черговою провокацією проти їхньої родини . А мама співачки в усьому звинувачує Андрія Малахова.
Позашлюбна дочка Наташі Корольової
Вже збіг це чи ні, але в цьому році в вересні в Мережі обговорюють позашлюбну дочку співачки, якій вже два роки. Як розповіла співачка в ефірі програми "Секрет на мільйон", вона допомогла своєму доброму знайомому стати батьком, давши свій генетичний матеріал для процедури сурогатного материнства. За словами Корольової, дівчинка народилася в США в листопаді 2019 року.
Перед народженням малятка Наталя підписала документи і відмовилася від права називати себе матір'ю. Коли дівчинці виповниться 16 років, вона зможе дізнатися правду про свою маму.
За народження малятка співачка отримала 50 біткоіни – приблизно два мільйони доларів.
Багато хто сумнівається в правдивості всієї цієї історії. Профайлери ставлять під сумніви версію , що нібито родичі Наташі Корольової не знали про народження дівчинки. А ЗМІ з'ясували , що на фото, які співачка надала в якості доказів – не дочка Королевою, а син її подруги. Сама співачка поки нічого не коментує.
Дивіться інтерв'ю Наташі Корольової і Тарзана після скандалу зі зрадою:
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