Ірина Білик і Аслан Ахмадов офіційно розлучені

Українська співачка Ірина Білик і режисер азербайджанського походження Аслан Ахмадов, який проживає в Росії, тепер офіційно не пара

Ірина Білик офіційно не заміжня / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Минулої весни Ірина Білик подала на розлучення з Асланом Ахмадовим, який є батьком її другої дитини. Співачка виступила ініціаторкою розлучення, тому що режисер не приїжджав до неї та сина Табріза вже рік на той момент. Життя на дві країни дало тріщину у стосунках. Тепер же Ірина Білик офіційно розлучена.

Про це співачка повідомила в Instastories, відповідаючи на питання підписника. Втім, більше ніяких подробиць про розлучення з Асланом Ахмадовим Ірина Білик не додала. Судячи з усього, вони розлучилися мирно. Як зізнавалася співачка раніше, Аслан дуже хороший тато.

Ірина Білик і Аслан Ахмадов офіційно розлучилися / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Водночас Ірина Білик не виключала можливості, що у її ексчоловіка хтось з'явився і допускає, що у неї самої незабаром можуть виникнути стосунки. У будь-якому випадку артистка планує продовжувати дружити зі своїм колишнім і навіть працювати. Аслан Ахмадов є постійним режисером кліпів знаменитості.

Відповідаючи на питання підписника, хто є її найулюбленішим чоловіком, Ірина Білик поправила, що їх двоє. Це її сини: Гліб – від цивільного шлюбу з моделлю Андрієм Оверчуком, і Табріз, який народився в шлюбі з Асланом Ахмадовим.

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Улюблені чоловіки в житті Ірини Білик – її сини / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Нагадаємо, що Ірина Білик вийшла заміж за Аслана Ахмадова в березні 2015 року. Місяцем раніше у пари народився син Тебріз – хлопчика народила сурогатна мати.

Дивіться інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

Раніше Аслан Ахмадов показав рідкісні спільні кадри з молодшим сином Ірини Білик.