Ірина Федишин та її чоловік хочуть побудувати свій будинок, але не можуть обрати місто

Ірина Федишин та Віталій Човник / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин, яка раніше лежачи на чоловікові влаштувала еротичну фотосесію, зізналася, що мріє жити в будинку, але будувати його вони з чоловіком ще не почали. Цього року Ірина та Віталій відзначили 15-ту річницю шлюбу, їх молодший син уже пішов в школу, тому сімейство хотіло б перебратися з квартири в будинок. Однак обрати місце, де його будувати, виявилося не так просто.

В інтерв'ю в програмі "Ранок з Інтером" Ірина Федишин розповіла, що останні 10 років живе на два міста: Львів, де у них з чоловіком квартира, і Київ, де артистка постійно працює, знімається і записує пісні.

Я мрію про будинок. Але ми поки що живемо в квартирі. І ми його не будуємо, не можемо вирішити, де це робити. Я хочу жити у Львові, а Віталік каже, що потрібно перебиратися до Києва. Може, цієї осені до нас прийде розуміння, де ми будуватимемо наш будинок, – поділилася співачка.

Тим часом молодший син Ірини Федишин та Віталія Човника, Олег, в цьому році вже пішов в перший клас. Хлопчик тепер вчиться в тій же школі у Львові, де і його старший брат Юра.

Ірина Федишин, Віталій Човник і їхні сини Юра і Віталік / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, що до 15-річного ювілею сімейного життя з Віталієм Човник Ірина Федишин записала з ним дует.

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