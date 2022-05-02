Ірина Федишин – про проблеми ЗСУ, квартиру в Києві, фанів Ані Лорак та волонтерство з синами

Ірина Федишин розповіла, чим займається під час війни / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ще два місяці тому було важко уяви, що українські зірки відкладуть гастрольні тури, відмовляться від сценічного вбрання та єдиним фронтом боротимуться за незалежність України. Жити у нових воєнних реаліях вчиться і співачка Ірина Федишин, яка сьогодні допомагає тисячам українців як волонтер.

Всі зусилля йдуть на перемогу

В інтерв’ю сайту "Сьогодні" Ірина розповіла, що зараз усі її зусилля спрямовані на боротьбу проти російських окупантів. Окрім концертів для військових та відвідувань дітей-переселенців, Федишин займається організацією посилок для бійців ЗСУ і пошуком необхідної амуніції для них.

Реклама

Вона зізнається, що ніколи в житті не відчувала такої необхідності у додатковому часі як зараз.

Я думала, що я завжди багато гастролювала і у мене був цілодобовий графік. Але зараз немає гастролей, творчої роботи також майже немає, але волонтерської роботи так багато, що не вистачає вільного часу взагалі. Постійно працюємо і думаємо, чим допомогти нашим військовим і де задіяти руки, – розповіла співачка.

Але найважче в цьому не брак часу, а історії людей, з якими доводиться щоденно стикатися під час волонтерства.

Хлопці зараз живуть в окопах, в них може не бути елементарних речей. На початку волонтерства це дуже боліло… Я, як і всі українці, цікавлюся: "дуже багато людей жертвують нашим військовим, на ЗСУ, туди багато йде допомоги, але чому тоді в хлопців немає амуніції?" Хлопці розповідають, що буває – коли дощ, форма намокла чи замастилася, і вони стоять у мокрій, бо немає де її сушити,- поділилася переживаннями зірка.

Співачка стала волонтером / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Реклама

Але, як ділиться Ірина, зараз вона розуміє, чому іноді трапляються такі випадки і навіщо волонтери, коли є держава. Часом, розповідає співачка, допомога потрібна екстрено, тому значно швидше це зробити з допомогою волонтерського руху.

У нелегкій справі, як не крути, Ірині допомагає її популярність, бо багато її шанувальників знають, що вона завжди підтримувала і підтримує Україну.

Пишуть дружини, у яких служать чоловіки, що ось в такій бригаді те й те потрібно…але ж цю інформацію треба перевірити і дізнатися, куди відправити. Людям, буває, страшно це писати, але я розумію, що публічна людина, відома проукраїнською позицією, викликає більше довіри. Хоча все одно це пишеться, але одразу стирається, – каже співачка.

Доводиться стикатися Ірині й з історіями про проблеми з житлом у багатьох переселенців. Зараз місто приймає тисячі українців з інших регіонів, і в той час як одні спішать на допомогу, інші – намагаються заробляти на цьому кошти.

Реклама

Мені дуже болить вся ця ситуація, таке важко зрозуміти. Але намагається допомагати місто, заселяє людей. Наприклад, там, де навчаються мої діти, також живуть переселенці, в групах батьки пишуть, щось допомагають – ось нещодавно проводили Великодній сніданок. Добре, що зараз є люди небайдужі, – розповідає Ірина.

Діти допомагають волонтерити

Як не дивно, але активними помічниками Ірини стали її сини – 11-річний Юрій та 7-річний Олег. Співачка зізналася, що уникнути розмов про війну не вдалося, адже зараз це найголовніша тема для українців.

Спочатку, коли ми бачили всі ці жахи, я була у якомусь шоці, дітям також було дуже важко це сприймати. Але зараз ми намагаємося слідкувати, про що ми говоримо, аби там не звучали фрази "вбивають дітей", "ґвалтують дітей", – розповіла співачка.

Ірина Федишин з чоловіком і синами / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Щоб відволікти синів, разом з чоловіком Ірина долучила їх до волонтерства. У нагоді стали знання хлопців про новітні технології, які зараз використовують військові.

Ми купили дрони для військових, а мої малі тими дронами захоплюються. Старший Юрчик, йому загалі це подобається, відео знімати, тому він розбирається. Ми спілкувалися з військовими, вони нам розповідали, які дрони треба, я навіть жартувала, що якщо є потреба у користуванні, то Юрчик може зняти відео. Так діти відчувають свій вклад, – розповіла виконавиця.

Ірина Федишин займається волонтерством з синами / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Чи піде на фронт чоловік?

Чоловік співачки Віталій Човник зараз також активно допомагає українській армії, опікується потребами бригад, поставкою необхідного бійцям. Але Ірина зізнається, що не виключає того, що чоловік може піти на фронт.

Ми обговорювали з чоловіком те, що він може взяти в руки зброю. Він жартує: "Може, тобі щось купити, бо прийде та повістка, а тобі буде щось потрібно". Звісно, страшно таке чути, але ти розумієш, що сьогодні така ситуація в країні, країна воює і треба йти воювати, якщо повістка приходить, – поділилася виконавиця.

Віталій Човник готовий піти на фронт у разі потреби / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Київ, Львів чи закордон?

Зараз співачка разом з родиною у Львові. Як відомо, у неї є нерухомість у Києві, однак Ірина не поспішає повертатися до столиці.

У нашій квартирі в Києві є консьєржка, ми телефонували туди. Каже, що все добре, квартира стоїть і будинок цілий. І ми сподіваємося, що туди нічого не прилетить. Але зараз немає такої потреби їхати в Київ, багато справ тут, – сказала Федишин.

Також свого часу родина мала квартиру в Болгарії, але продала її. Здавалось, що в такий час нерухомість була б дуже доречною, але Ірина зізнається, що не шкодує про продаж квартири та не збирається їхати з України.

Взагалі не думали про те, аби виїхати. У нас багато родичів за кордоном. У мого батька багато братів, які жили в Польщі, багато родичів-поляків. Від них була нереальна кількість повідомлень. Навіть писали з Англії родичі, які поїхали, що вони нас чекають. І в Італії родичі, і в Америці, с житлом не було б ніяких проблем. Але я не хочу виїжджати за кордон, хочу бути тут і бути максимально корисною в цей важкий для країни час, – заявила Ірина.

Співачка не планує їхати за кордон / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Шоу-бізнес сьогодні у Львові

Покидати рідний Львів сьогодні не потрібно і для творчих планів, адже під час війни багато зірок переїхали до міста Лева.

Мабуть, ще ніколи такого не було, що йду містом і зустрічаю стільки людей. Зараз усі, хто мав змогу, приїхали сюди. Тепер шоу-бізнес у Львові, – посміхаючись, каже Ірина.

Як зізнається співачка, вона ніколи не була близькою з кимось з українських зірок, проте зараз співтовариство українського шоу-бізнесу підтримує одне одного. Завдяки спільним благодійним концертам виконавиця більше пізнає своїх колег.

Ми зараз дуже здружилися с Євгеном Хмарою, ми разом їздимо, співаємо для наших військових. І з іншими колегами списуємося, запитуємо один одного, як справи, – каже зірка.

Ірина Федишин та Євген Хмара випустили спільну композицію / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Скандал з Ані Лорак

А ось такі колеги, як Ані Лорак, для Ірини Федишин більше не існують. Після гучного скандалу зі співачкою, яка промовчала про війну в Україні, Ірина більше нічого про неї не хоче чути.

Я не чіпала першою Ані Лорак, мене просто запитали про неї журналісти. Зараз взагалі немає сенсу щось про неї говорити, бо Ані Лорак вже давно себе дискредитувала, всі вже знають, хто вона така. Я не очікувала, що на другий день набіжать її фанати, але мені все одно зараз – всіх заблокувала і видалила, – каже співачка.

Ірина Федишин висловилася про Ані Лорак, яка не говорить про війну росії проти України / Фото: Скріншот з YouTube, Instagram

Федишин розділяє думку багатьох українців про те, що тепер ані Лорак, ані інших мовчазних зірок не чекають в Україні й шансу на повернення в них немає.

Ті люди, які промовчали у такий важкий час, коли стільки вбито людей, дітей, українці у такому жаху, ці люди не мають майбутнього в Україні як публічні люди. Вони мали можливість, але промовчали… Я не поважаю їхню творчість, не хочу чути їхніх пісень, для мене вони пусте місце, – заявила Ірина.

Проте Ірина надихається українцями, незламністю нашого народу та щиро вірить, що дуже скоро на Україну чекає перемога!