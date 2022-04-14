Злякалася санкцій? Лоліта вирішила втекти з Росії

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Російська співачка з українським корінням одна з тих, хто війну Росії проти України називає "спецоперацією", висловлюючись мовою Путіна. Єдине, що турбує Лоліту, це гроші.

У себе в соцмережах артистка то обурюється через ціни на саха р, то намагається відкрити свій бізнес . Схоже, до співачки стало доходити, що тепер вона не матиме звичного доходу, та й санкції проти Росії внесли корективи.

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Як зізнався GENA VITER в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", Лоліта Мілявська вирішила їхати з країни-агресора. Про це йому розповіли спільні друзі зі співачкою.

Хоче покинути Росію. Нарешті вона зрозуміла, що тут відбувається.

До слова, у себе в соцмережах Лоліта поки що жодних заяв не робила і про війну в Україні поки що більше нічого не говорити.

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Нагадаємо, нещодавно з Росії поїхали Алла Пугачова та Максим Галкін, Семен Слєпаков , Чулпан Хаматова , Інгеборга Дапкунайте .

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