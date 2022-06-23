Історична подія: 17 зірок презентували хіт про незламність України

17 зірок презентували хіт про незламність "Ми з України" / Фото: Колаж: Сьогодні

Пісня – це душа українського народу. Телеканал "Україна" з 17-ма артистами вітчизняного шоу-бізнесу презентував пісню "Ми з України". Слова композиції – це "дякую" землякам за згуртованість та боротьбу заради європейського майбутнього. Реліз кліпу відбувся 23 червня на YouTube-каналі "Україна". Він стане хітом та символом незламності народу. І ось чому…

Зірки згуртувалися як ніколи

Співаки України з різними голосами та сценічними образами об’єдналися в єдину команду музичного фронту. Серед них: Оля Полякова, Михайло Хома (DZIDZIO), Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Фагот, Юлія Саніна, MELOVIN, Оля Цибульська, ALEKSEEV, Настя Каменських, Злата Огнєвіч, Олександра Заріцька (солістка гурту "КАЗКА"), Сергій Бабкін, Артем Пивоваров, Муаяд Абдельрахім (переможець проєкту "Співають всі!").

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Вони спрямували емоції, накопичені з 24 лютого, у виконання пісні "Ми з України", нагадуючи світові, що бути українцем – це круто.

Дякую Богу, мамі і татові за те, що я українець, що переживаю разом зі своїми земляками непрості, але надзвичайно важливі часи. Бути частиною надзвичайного народу України – це для мене честь! Слава Україні! Героям Слава! – зазначив співак Михайло Хома (DZIDZIO).

Злата Огнєвіч записувала пісню в Чикаго, але з Україною в серці.

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Я – представник культурного фронту. Так було до початку війни в Україні і так буде після нашої перемоги. Усі ми, люди мистецтва, розповідаємо про нашу країну всьому світові за допомогою музики. Я записувала цю пісню в Чикаго, де виступала на одному з благодійних концертів на підтримку України, і думала, яка я щаслива бути українкою, яка для мене честь бути з моєю країною і моїм народом єдиним цілим. І я щиро вірю в те, що ми переможемо, – запевняє співачка Злата Огнєвіч.

MELOVIN та Настя Каменських упевнені, що об’єднання народу – це рушійна сила на війні. Українці на різних фронтах наближають країну до перемоги.

Зараз дуже важливо, щоб всі люди об’єднувалися і робили разом спільну справу, яка наближатиме до перемоги нашу країну. Це не виключення і для артистів. Саме пісня та відеокліп "Ми з України" об’єднали українських виконавців. І ця композиція стане народною, – зауважив виконавець MELOVIN.

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Разом ми єдині — думками, бажаннями та спільними діями. Зараз наш народ як ніколи об’єднався заради перемоги та мирного майбутнього на нашій любій Батьківщині, – говорить співачка Настя Каменських.

Оля Цибульська назвала патріотичну пісню у спільному виконанні з зірковими колегами "епохальною подією". Чому артистка має рацію – зрозумієте, прослухавши хіт.

Це взагалі епохальна подія. Ми нарешті не міряємося яйцями, переглядами та ешелонами. Нарешті артисти всі свої таланти склали в один кошик. Щоб додати сил кожному українцю. Щоб ця пісня оберігала і підтримувала в найскладніші моменти. Ми разом! Ми єдині! Ми подолаєм все лихе! – сказала співачка Оля Цибульська.

Для Артема Пивоварова реалізована пісня – ще один прояв взаємозалежності українців та +1 крок до перемоги.

У боротьбі за незалежність українці максимально об'єдналися. Ми щодня демонструємо світові, що у єдності наша сила. Зараз ми перейшли в іншу фазу: взаємозалежність. І це важливо, адже ми фактично відстоюємо право на існування українців як нації. І поки ми разом, нас не здолати, – наголошує співак Артем Пивоваров.

Ведучі телеканалу "Україна" заспівали

Воїни інформаційного фронту каналу "Україна" приєдналися до найкращих голосів країни. Ведучі Володимир Остапчук та Олексій Суханов заспівали разом із зірками шоу-бізу. Відчули глибокий сенс слів та аранжування, придумані креаторами Артуром Желєзняком, Машою Лічі та Сергієм Грачовим.

Створюючи цю пісню, відчував піднесення, гордість і єдність. А ще драйв від того, що ми – найкраща нація на планеті. У пісні цілий вир емоцій: біль, спротив, злість і любов, а любов завжди перемагає. Тому пісня – це моє бачення світу: я українець, а Україна – це свобода і любов, – сказав телеведучий Володимир Остапчук.

Дата прем’єри обрана невипадково (ред. – 23 червня): в ці дні очікують на рішення Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України. І саме за мир в усій Європі борються сьогодні з російською навалою сини й доньки країни.

Знімальна команда та зірки, які перебували в Україні під час створення кліпу, ризикували життям. Реальність сьогодення – реагувати миттєво на сирени та бути готовим до бомбардувань.

Дивіться кліп "Ми з України" та відчуйте спектр емоцій, який мотивує не здаватися та вірити в перемогу.