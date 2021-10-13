Іванна Онуфрійчук офіційно не розписана зі своїм чоловіком-мільйонером

Іванна Онуфрійчук розповіла про шлюб з чоловіком-мільйонером / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

На початку року Іванна Онуфрійчук зі своїми обранцем – казахським мільйонером Алмазом зіграли розкішне весілля на Мальдівах . Гостей розважали топ-артисти: Dan Balan, MONATIK. Також на заході виступив Амадор Лопес з групою RUMBERO'S. Ведучими були Олександр Бєлов і Катерина Варнава.

Але в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Іванна зізналася, вони з Алмазом досі офіційно не оформили стосунки.

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Тому що у нас виникла суперечка з чоловіком – я хочу розписатися в Україні, він – в Швейцарії. Але питання в тому, що в Швейцарії близько півтора роки не оформляли шлюби і зараз утворилася така черга, що нам дають дати через три місяці, через півроку, на наступний рік. І ми зараз думаємо, як це і де зробити швидше. Тому це поки під питанням, – пояснила ситуацію телеведуча.

Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Але на цьому суперечки пари не закінчуються. Виявляється, Алмазу не всі фото Іванни подобаються в Instagram.

Його дратує, якщо я виставлю оголену ногу або глибоке декольте, – зізналася телеведуча.

Не схвалював обранець Іванни, що вона стала ведучою проекту "Танці з зірками" . Але ведуча не прислухалася до його думки і підписала контракт. Іванна додала, що кар'єра для неї дуже важлива.

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Іванни Онуфрійчук: