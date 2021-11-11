Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера. Дивимося фото з весілля

Іванна Онуфрійчук та казахський мільйонер Алмаз офіційно оформили стосунки / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

За словами Іванни, вони з чоловіком не могли визначиться в якій країні підуть до РАГСу. Телеведуча хотіла в Україні, а Алмаз – у Швейцарії. Але сьогодні це питання пара закрила. Іванна та Алмаз розписалися в Україні.

Телеведуча до останнього не розповідала про майбутню подію. Лише вранці вона написала в InstaStories, що сьогодні для неї є дуже важливий день.

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Для весілля в Україні Іванна Онуфрійчук обрала дві весільні сукні.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Тепер офіційно дружина Алмаза, – підписала фото телеведуча.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, на початку року Іванна Онуфрійчук зі своїми обранцем – казахським мільйонером Алмазом зіграли розкішне весілля на Мальдівах. Гостей розважали топартисти Dan Balan, MONATIK. Також на заході виступив Амадор Лопес із гуртом RUMBERO’S. Ведучими були Олександр Бєлов та Катерина Варнава.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Іванни Онуфрійчук:

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