Івлєєва після розлучення з Елджеем дісталося майно, яке оцінили в 2 млн доларів

Настя Івлєєва і Елджіей поділили майно, яке оцінюється в два мільйони доларів / Фото: instagram.com/sayonaraboy, instagram.com/_agentgirl_

Хоч експодружжя вважають за краще не говорити про своє особисте життя, але приховати розділ майна не вдалося. Як пише Telegram-канал Mash, практично всі спільно нажите майно, яке оцінюється в два мільйони доларів, дісталося Насті.

Це двоповерховий будинок, площею 364 квадрата з гаражем на п'ять автомобілів і чотирма гектарами землі, і елітні авто (Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro і Mercedes-Benz G-класу).

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Анастасія Івлєєва / Фото: instagram.com/_agentgirl_

У Елджея залишилися машини Hummer H2 і BMW i8. Нерухомості у репера немає, прописаний він у батьків в Новосибірську.

Подейкують, що Івлєєва отримала майже все майно в обмін за мовчання про обставини їх з Елджеєм розставання .

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Що відомо про роман Івлєєвої і Елджея

Настя Івлеева і Елджей (він же Олексій Узенюк) були разом три роки. Вони познайомилися в 2018-м і в тому ж році офіційно підтвердили свій роман.

Настя Івлєєва і Елджей розлучилися / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Узаконити стосунки пара вирішила в 2019 році. Вони також жили разом у великому заміському будинку.

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Навесні цього року фоловерів Івлеевой помітили, що та перестала постити в Instagram фото з Елджеєм, а після вона з'їхала з їх спільного дому в квартиру в центрі Москви. Подружжя не назвали чіткої причини розриву, але уточнили, що у них "різні темпераменти" – Івлєєва по натурі більш активна, Елджей – спокійний, розслаблений.