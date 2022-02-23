Іво Бобул придумав, як захистити Україну від Путіна

Іво Бобул запропонував свою формулу захисту від Росії. / Фото: facebook.com/ivo.bobul.94, Колаж: Сьогодні
21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання так званих "ЛДНР". Після цього він доручив Міністерству оборони РФ "забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
Таке рішення обурило чимало світових лідерів та зірок. Зокрема, російський музикант Андрій Макаревич активно висловлює своє обурення Кремлем у соцмережах.
Ба більше, суспільство активно обговорює загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Тим часом народний артист України Іво Бобул у Facebook запропонував свій варіант, як врятувати від московського захоплення Донецьку та Луганську області.
Щоби не було претензій "ЛДНР" до захвату цілої області, те, що знаходиться на території України, приєднати до інших областей. Якщо це можливо, то негайно, – написав Бобул.
Прихильники підтримали ініціативу свого кумира та зазначили, що це цілком хороша ідея:
- Молодчинка! Рідне – понад усе!
- Розумна ідея! Але, на жаль, з територіально затвердженими (з їхньої сторони) документами вони нас опередили. Але ви праві – є ще поблизу території.
- Все правильно, і це треба робити негайно!
- Гарна пропозиція. Але реформу територіального устрою Україні було варто зробити ще у 1990-х.
Раніше ми писали про реакцію українських зірок на погрози Росії. Знаменитості закликають підтримувати рідну армію та триматися одне одного.