Іво Бобул жорстко розкритикував солістку Go_A: Вона ніхто і звуть її ніяк

Знаменитий український артист захейтив солістку гурту Go_A. / Фото: Facebook-сторінка Іво Бобула, instagram.com/go_a_band

Іво Бобул заявив, що Катерина, яка відповіла на чутки про свою орієнтацію, ще нічого не зробила для української культури.

Що вона зробила для української культури? Скажіть мені. Що, заспівала "Конопельку"? А вона як співачка хто? Ніхто і звуть її ніяк, – заявив Бобул у програмі ЖВЛ.

Відзначимо, що співак гостро висловився про Павленко після її інтерв'ю Славі Дьоміну, де вона заявила, що українському шоубізнесу не вистачає артистів, за якими слідувала б молодь. Як казала виконавиця, "стрази та те, що було популярним 10 років", сучасне покоління вже не цікавить. Та схоже такі слова Каті дуже зачепили Бобула.

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В тому ж інтерв'ю зірка розповіла, що одного разу Бобул підійшов до неї за лаштунками та не дуже добре відгукнувся про неї, мовляв " у неї зіркова хвороба і їй варто спуститися на землю".

Сказав, що я образила всіх артистів. Його дуже образила фраза про стрази. Його чомусь це зачепило особисто, хоча взагалі дуже дивна ситуація, – розповідала Катя.

Якщо про фронтвумен Go_A Іво Бобул відгукується не надто добре, то ось співачка Ані Лорак викликає захоплення в артиста.

Я поважаю її все-таки, попри те, що вона поїхала туди. Добре, а що тут у нас? Є робота? Та немає роботи, – додав артист.

Раніше легендарний співак вже засуджував молодих виконавців за мат у піснях і неповагу до старшого покоління артистів. За словами Бобула, "культура знищується, а нація, у якої немає культури, завжди буде слабкою".

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А от у 2012 році Іво розкритикував виконавця Макса Барських на нацвідборі на Євробачення.

Раніше Іво Бобул розповів про свій творчий шлях у інтерв'ю для програми "Зірковий шлях":



Коротко про Іво Бобула

Нагадаємо, що 68-річчний Іво Бобул, це той артист, на піснях якого виросли мільйони українців, які чули їх з вітальних відеороликів по телебаченню та на святкових подіях. Зокрема, "А липи цвітуть", "Все золото світу", "Минає день" тощо.

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/ Фото: instagram.com/bykvu

На початку 1998 року йому надали звання народного артиста України. Зараз він викладає в Київській академії естрадно-циркового мистецтва.

Артист був одружений чотири рази, третій шлюб найвідоміший, – зі співачкою Лілією Сандулесою. Пара прожила разом 10 років і розлучилися зі скандалом. Співачка досі в інтерв'ю називає Бобула "кар'єристом".

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