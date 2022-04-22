"Через таких як я напали на Україну": Інна Мірошниченко розповіла, за що хейтять її та чоловіка (відео)

Інна Мірошниченко розповіла, чому її та чоловіка хейтять у Instagram / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тимур Мірошниченко, незважаючи на активну громадянську позицію, зіткнувся із нерозумінням з боку деяких українців. Це сталося, коли відомий ведучий виїжджав з України під час війни, щоби вести концерти.

Нагадаємо, що Тимур разом із Машею Єфросініною брав участь у благодійному телемарафоні на підтримку нашої країни Save Ukraine.

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Дружина Тимура – Інна Мірошниченко – розповіла Зірковому шляху, що багато хто в соцмережі виливав свій хейт на її чоловіка.

Коли вперше він виїздив, ми розуміли необхідність про це казати, тому що місія цього заходу була надати розголос війні в Україні. Та більшість людей виливала свій хейт, що так неможна, поки одні воюють, всі інші кудись виїздять. Хоча я не розумію, яка від нього користь, коли він наприклад сидить десь в Києеві не в прямому ефірі, не на роботі і ничого не робить, – каже Інна Мірошниченко.

Дісталося від підписників і самій Інні. Уродженку Донецька, яка вже багато років живе та працює в Києві, ображають через "мовне питання" і навіть звинувачують у тому, що почалася війна.

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Є люди, яким зараз болить, вони не знають, куди весь цей біль дівати і вони вишукують людей в інтернеті, щоби їх поображати. В мене було і мовне питання, і було питання що я з Донецька... Люди дійсно писали, що через таких як я Путін напав на Україну і що мені з цим жити, – додала Інна.

До слова Тимур Мірошниченко та його дружина допомагають українцям у складні часи. Ведучий збирав кошти на потреби військових, займався перевезеннями, допомагав штабам ТрО та ЗСУ.

Раніше ведуча Маша Єфросиніна висловилася про скандальне прохання Кіркорова звільнити Медведчука.