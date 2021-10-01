Відома співачка проговорилася про проблеми зі здоров'ям у Корольової

Наташа Корольова в програмі "Секрет на мільйон" заявила, що у неї є позашлюбна дворічна дочка в США. Вона допомогла своєму другові нетрадиційної орієнтації стати батьком. Багато хто не вірить в цю історію і вважає, що співачка все придумала заради піару.

Директорка Наташі Корольової вже поскаржилася, що співачка зіткнулася з цькуванням в Мережі після зізнання про позашлюбну дочку. Всю інформацію, що з'явилася в ЗМІ вона назвала брехнею. Друзі співачки запевняють, у Наташі Корольової є дочка в США і вона з нею по бачиться.

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Наташа Корольова з позашлюбною дочкою / Фото: Скріншот з YouTube

Співачка Азіза теж не сумнівається в правдивості історії. В ефірі програми "Пусть говорят" вона навіть розповіла про проблеми зі здоров'ям у Корольової після заморозки яйцеклітин.

Для того, щоб дати яйцеклітину, треба пройти багато процедур. Це небезпечно для всіх, хто проходить процедуру. У Наташі, коли вона заморожувала яйцеклітини, вона проходила дуже серйозну процедуру, і у неї вже тоді похитнулася і нервова система, і гормональна – заявила співачка.

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Наташа Корольова і її представники ніяк не прокоментувала слова Азізи.

Дочка Наташі Корольової

За словами співачки, вона допомогла своєму доброму знайомому стати батьком, давши свій генетичний матеріал для процедури сурогатного материнства. Дівчинка народилася в США у листопаді 2019 року.

Наташа Корольова з донькою в США / Фото: Скріншот з YouTube

Перед народженням малятка Наталя підписала документи і відмовилася від права називати себе матір'ю. Коли дівчинці виповниться 16 років, вона зможе дізнатися правду про свою маму.

За народження малятка співачка отримала 50 біткоїнів – приблизно два мільйони доларів.

Багато хто сумнівається в правдивості всієї цієї історії. Профайлери ставлять під сумніви версію, що нібито родичі Наташі Корольової не знали про народження дівчинки. А ЗМІ з'ясували, що на фото, які співачка надала як докази – не дочка Корольової, а син її подруги.

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