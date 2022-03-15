Відомий актор висміяв Яну Рудковську, яка вимагає від Макса Барських повернути російські нагороди

Стас Садальський висловився про Яну Рудковську / Фото: Instagram

Днями Яна Рудковська розкритикувала Макса Барських та вимагала від співака повернути всі російські нагороди, який він одержав на музичних преміях. Сам співак уже встиг відповісти продюсеру Діми Білана. Також вимогу Яни вирішив прокоментувати актор Стас Садальський.

Садальський здивувався, що український співак встиг здобути російські музичні премії, оскільки сам актор вважає Макса Барських "незнайомим співаком". Актор припустив, що Рудковська заздрить українському співаку.

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Почав вивчати творчість... шикарна пісня "Туманы", а нагороди...? Нарізані із консервних банок. тарілочки, самоварчики, яким так позаздрила Яночка)) Ну-ну)))

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Макс Барських заявив, що готовий відмовитися від популярності та успішної кар'єри в Росії через вторгнення путіна на територію незалежної України.

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