Кабаєва буде в шоку! Зірка Універа намагалася спокусити Путіна на пресконференції і стала мемом

Ганна Хількевич показувала спокусливі жести Володимиру Путіну. / Фото: Скріншот з YouTube

Сьогодні відбулася велика пресконференція Володимира Путіна, який заговорив про "нову операцію на Донбасі". На заході побували не лише представники ЗМІ, а й знаменитості. Зокрема, зірка "Універу" Анна Хількевич прийшла запитати президента про соцмережі та їхній вплив на розвиток дітей. Але, як то кажуть "щось пішло не так".

35-річна артистка сказала президенту, що соцмережі сприяють деградації молоді. Однак Путін заперечив, мовляв, "діти тепер розумніші за своїх батьків, і вся освіта ґрунтується на іграх, але варто знати у всьому межу".

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Здавалось би, все відбувалося пристойно, Анна поставила запитання Путіну – він відповідає. Але публіка не змогла пройти повз одного цікавого моменту – реакції артистки на виступ президента.

На ролику великим планом видно, як блондинка примружила очі й еротично облизнула губи, поки політик відповідав на її запитання. Цей епізод викликав справжній ажіотаж у Мережі:

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Фото: скріншот instagram

Згодом журналісти вирішили запитати у Хількевич, чи справді вона намагалася спокусити Путіна, однак дівчина спростувала такі здогадки, повідомляє Telegram-канал Shoot.

Ну що ви! Я просто погано бачила, і губи засохли під маскою. Ні, звичайно, я жінка, по-перше. Гарна жінка. Не шукайте у всьому каверзу, – пояснила Анна.

До речі, хоч акторка і говорила про поганий вплив онлайн-ресурсів на дітей, але сама вона успішно заробляє саме в інтернеті. Два роки тому Хількевич увійшла до списку зірок, які одержують великі гонорари за рекламу в Instagram. Тоді ж Forbes оцінив її дохід у десятки мільйонів!

Що відомо про роман Путіна та Кабаєвої

Аліна Кабаєва та Володимир Путін. / Фото: Instagram

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Аліна Кабаєва — російська спортсменка та політична діячка. Неодноразово у ЗМІ писали, що Володимир Путін має стосунки з нею. А у 2016 році західне видання повідомляло, що в Кабаєвої нібито народився син від Путіна. Втім, офіційних заяв щодо цього ні Путін, ні Кабаєва не робили.