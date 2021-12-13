Як Алла Пугачова та Наташа Корольова запалювали на дні народження спільної подруги (відео)

Наташа Корольова та Алла Пугачова погуляли на дні народження Іди Достман / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Іменинниця вирішила зібрати в одному із московських ресторанів своїх зіркових друзів. Серед гостей вечірки були Філіп Кіркоров, Алла Пугачова та Максим Галкін, Наташа Корольова з Тарзаном, Лев Лещенко, співачка Жасмін, Ігор Крутой із дружиною, Любов Успенська та інші.

Максим Галкін поділився фото дружини та показав наряд Пугачової для вечірки. До cлова не всі в Мережі оцінили вибір співачки . Сама ж Алла Борисівна не поспішала ділитися фото та відео зі свята. Зате інші гості це робили із задоволенням.

Реклама

У Мережі з'явилося відео, як Алла Пугачова та Наташа Корольова разом із іменинницею та іншими гостями танцювали на танцполі під живий спів Льва Лещенка.

Зазначимо, Наташа Корольова хоч і активний користувачів Instagram, але фото та відео з вечірки близької подруги у себе у стрічці не поділилася.

Реклама

Нагадаємо, у жовтні Наташа Корольова, Алла Пугачова, Таїсія Повалій, Валерій Меладзе гуляли на дні народження Миколи Баскова. Як це було – читайте у нашому матеріалі.