Ані Лорак після концерту в Пітері повернулася в Україну (відео)

Популярна співачка Ані Лорак зараз проводить час в Києві. Співачка опублікувала кілька відео у себе в соцмережах

Ані Лорак приїхала до Києва / Фото: instagram.com/anilorak

Схоже, літо Ані Лорак планує проводити в Україні. Cпівачка після виступу в Пітері на одному з фестивалів знову повернулася до Києва. Артистка вже встигла опублікувати кілька фото і відео у себе в InstaStories .

Співачка записала відео під свою українську пісню "Мрій про мене мрій".

Нагадаємо, нещодавно співачка розповіла шанувальникам про плани випустити пісню українською мовою.

Варто зазначити, що цього року співачка вже не перший раз приїжджає в Україну. Навесні Ані Лорак вперше за довгий час побувала на українській радіостанцій де презентувала свою пісню "Наполовину".

До слова, співачка вважає за краще працювати з українськими режисерами. Не так давно Ані Лорак виступила на фестивалі "Жара" в Москві. Номери для музичного фестивалю їй ставив український режисер Герман Ненов. А кліп на пісню "Раздетая" знімала українська режисерка Катя Царик .

Дивіться інтерв'ю, в якому український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і як він ставиться до її виступів в Росії:

Раніше ми розповідали, що Ані Лорак виконала патріотичну пісню в ефірі росТВ.