Як Асмус обманювала хлопців: Жодне розбите серце нічого не запідозрило

Христина Асмус згадала, як розбивала серця залицяльникам / Фото: instagram.com/asmuskristina
Христина Асмус, яка незважаючи на розлучення, продовжує бачитися з Гаріком Харламовим, розповіла підписникам у Instagram, що в юності вона дуже подобалася хлопчикам, а коли вони просили у неї номер телефону, Христина називала неправильний. Зізнатися, хто з нас так не робив)
Коли стільникових не було… Хлопчики питали в мене номер домашнього телефону. Тоді мені було незручно відмовляти, і я диктувала їм номер — сто двадцять три, сорок п'ять, шістдесят сім, — поділилася з підписниками Асмус.
Христина додала, що хлопці так серйозно записували її номер, перепитували, чи правильно записали та "жодне розбите серце нічого не запідозрило" .
Акторка опублікувала світлину, на якій вона позує у стильному червоному жакеті з короткими рукавами та білих штанях.
У коментарях підписниці Христини Асмус написали, що теж так робили колись – давали невірні номери чоловікам. А деякі фоловери кінозірки здивувалися, що вона могла так чинити з хлопцями.
Розлучення Асмус
Нагадаємо, що Крістіна Асмус минулого року розлучилася з російським шоуменом Гаріком Харламовим. Актори були разом упродовж восьми років. Екс-подружжя має дочку Анастасію, яка народилася 2014 року.
У Мережі ходять чутки, що шлюб почав "руйнуватися" через зйомки Христини у фільмі "Текст", де є дуже відверта сексуальна сцена за її участю. Однак Гарік цей факт заперечував, зізнавшись, що їхні почуття остигли ще задовго до зйомок Асмус у скандальній кінострічці.
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