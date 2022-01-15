Як дочка Анастасії Заворотнюк відзначила день народження (фото)

/ Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк активно розвиває свій блог у Instagram. Вона любить поговорити про моду, косметику, подорожі, часто відповідає на запитання передплатників, та коментує чутки про здоров'я мами . Звичайно ж, у свій день народження Анна активно постила Stories та розповідала про свято.

З самого ранку донька актриси приймала вітання.

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Мене сьогодні довго не випускали із кімнати. Тому що молодик готував сюрприз. Я вже встигла розплакатися. Такий чудовий день. Дякую всім велике за вітання! Мені шалено приємно

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Свій день народження Анна Заворотнюк вирішила провести із нареченим. Пара разом відвідала SPA та побувала на романтичній вечері у ресторані.

Скріншот: Instagram

Дочка Заворотнюк зазначила, що за день отримала величезну кількість квітів та подякувала всім за вітання.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк є багатодітною матір'ю. Має двох дітей від бізнесмена Дмитра Стрюкова: 26-річну Анну та 21-річного Майкла. А в березні 2019 року актриса стала мамою втрете.

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Нещодавно Анна Заворотнюк розповіла, чому не показує 3-річну сестру у соцмережах.