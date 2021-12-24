Як Дженніфер Лопес виглядає в Instagram друзів – дивимося відео з домашніх вечірок

/ Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес не з тих зірок, хто виставляє кожен свій крок у Instagram. Щоправда, артистці цього й не треба робити. Папараці завжди встигають опублікувати необхідні знімки і показати, де і з ким голлівудська зірка любить проводити час. Та й друзі Джей Ло із задоволенням публікують фото та відео у неформальній обстановці

Наразі артистка проводить час у Лос-Анджелесі. Напередодні Різдва Дженніфер Лопес проводить час не лише з Беном Аффлеком та дітьми, а знаходить час і на друзів. У Мережі з'явилося кілька фото та відео з домашніх вечірок голлівудської зірки та її друзів.

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Іноді друзі можуть опублікувати не найякісніші фото, але Джей Ло виглядає чудово.

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Дженніфер Лопес та Майкл Орланд / Фото: Instagram

Нагадаємо, цього року Різдво Дженніфер Лопес та Бен Аффлек планують відзначити великою дружною сім'єю . Подейкували, що на святі буде колишня дружина актора – Дженніфер Гарнер.