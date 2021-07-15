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Як Лариса Доліна виглядає без макіяжу – фото без фільтрів

15 липня, 12:16

Еліна Пелешенко

Популярна російська співачка Лариса Доліна опублікувала у себе в Instagram фото без фільтрів. У Мережі оцінили нову публікацію артистки

Лариса Доліна показала, як виглядає без макіяжу / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Популярна російська співачка Лариса Доліна, яка нещодавно підкорила Мережу запальними танцями , поділилася спільним фото з друзями. Артистка вирішила опублікувати в Instagram фото без обробки.

Зірки все частіше публікують чесні фото. Тренд на природність і красу "без прикрас" набирає обертів – нещодавно фото звичайних українок без ретуші розмістили на головних рекламних бордах столиці .

На знімку Лариса Доліна позує з відомим російським співаком Олексієм Чумаковим і співачкою Юлією Ковальчук.

Нас всіх об'єднує любов до своєї професії, любов до гарної музики, любов до вас, друзі, а ще просто людська дружба. І багаторічна. Дуже душевно посиділи. Такі зустрічі на вагу золота, не так часто випадає можливість, все завантажені своїми справами і вибрати вільний вечір складно, а тут все зрослося і це було незабутньо! – підписала фото співачка.

Лариса Долина опублікувала фото з друзями / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Варто зазначити, співачка з'явилася на фото без макіяжу. Підписники оцінили спільний кадр Лариси Доліної з друзями.

До слова, це один з тих знімків, які не хейтили в Мережі. Ларису Доліну часто звинувачують у використанні фотошопу. Майже кожне її фото в Instagram критикують. Сама артистка спростовує, що редагує свої фото.

Хто із зірок готовий з'являтися на публіці без макіяжу – дивіться в сюжеті:

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