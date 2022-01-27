Як Марина Хлєбнікова виглядає після пластичної операції: у Мережу злили відео

Марину Хлєбнікову, яка нещодавно розповіла фанатам про свій стан після виписки з лікарні зняли на камеру в її спаленої квартири.

Журналісти одного з російських телеканалів "IZ.ru" представилися співробітниками житлово-комунального господарства та попросили Хлєбнікову показати стан квартири після пожежі. Весь цей час журналісти знімали співачку на приховану камеру.

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Хлєбнікова провела псевдо-робітників у свою спальню на другому поверсі, де й почалося загоряння. Співачка докладно розповіла, які ділянки приміщення найбільше постраждали.

Також виконавиця відповіла, що почувається нормально, але попереду на неї ще чекає відновлення.

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На відеозаписі видно, що Хлєбнікова виглядає дуже втомленою після кількох місяців у лікарні. Також шанувальники могли побачити, як тепер виглядає обличчя зірки "90-х".

Хлєбнікова вже встигла відреагувати на такий вчинок журналістів та написала пост на своїй сторінці в Instagram.

Абсолютно нелюдно прийти і прикинутися працівником "житла" під виглядом перевірки квартири після пожежі, а потім виявитися жовтим журналістом із прихованою зйомкою, – обурилася співачка. – Згода на зйомку та публікацію я, звичайно, не давала. Юристи вже працюють.

Скріншот – instagram.com/stories/marina_hlebnikova_official

Нагадаємо, раніше Марині Хлєбнікової зробили кілька операцій з пересадки шкіри на обличчі .