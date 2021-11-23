Як Періс Гілтон з чоловіком проводять медовий місяць. Фото з райської мандрівки

40-річна Періс Гілтон похизувалася райським медовим місяцем на Бора-Бора. / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон та Картер Реум зіграли розкішне весілля 11 листопада, а кілька днів тому молодята вирушили у романтичний медовий місяць. Зіркова блондинка одразу вирішила, що хоче відпочити максимально, тож спланувала унікальний екзотичний тур.

Періс Гілтон позує фотографу на Бора-Бора. / Фото: instagram.com/parishilton

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Періс хоч і не ділиться подробицями про те, які саме курорти відвідає з Картером, але, судячи з їхньої першої зупинки, це будуть вражаючі куточки світу.

Щасливі закохані відправились в навколосвітню подорож. / Фото: instagram.com/parishilton

До речі, першою зупинкою весільної мандрівки став райський острів Бора-Бора, що в Тихому океані. Молодята вирішили не банально відпочивати на пляжі, а додати трохи екстриму. Вони поплавати з велетенськими скатами.

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Перша зупинка у нашому медовому місяці та світовому турі – Бора-Бора. Купаємося в південній частині Тихого океану з моїм коханим, – поділилась Гілтон.

Періс Гілтон з чоловіком Картером Реумом на відпочинку. / Фото: instagram.com/parishilton

Окрім того, щасливі закохані влаштовували запливи на човні. За даними ЗМІ, парочка зупинилася у дорогому п'ятизірковому готелі, зарезервувавши номер люкс.

Також відомо, що на острів разом із подружжям прилетіло сімейство Гілтон – батьки Кеті та Річард , брати Конрад і Баррон з дружиною Тессою.

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Світська левиця мріяла про медовий місяць на екзотичних островах. / Фото: instagram.com/parishilton

Звісно ж, одного лакшері курорту замало, тож після Бора-Бора подружжя відправиться на Таїті. Там парочка проведе ще кілька днів. Однак на цьому їхня подорож Тихим океаном не закінчиться, адже пара планує навколосвітню подорож.

На знімках видно, що Гілтон виглядає по-справжньому щасливою. І не дивно, адже вона мріяла про казкове весілля багато років. Кілька чоловіків домагалися серця світської левиці, втім все зривалось і от настав цей чарівний період для моделі.

У новоспеченого подружжя дещо екстремальний відпочинок. / Фото: instagram.com/parishilton

До речі, у подружжя вийшли професійні кадри з відпочинку. Здається, ми знаємо у чому секрет фотоуспіху.

Пара позувала фотографу, обіймаючи один одного, цілуючи та радіючи тому, що вони проводять разом щасливу відпустку.

Як пройшло весілля Періс Гілтон

Періс та Картер почали зустрічатись ще взимку 2020 року. В лютому 2021 року бізнесмен освідчився знаменитості.

Вже у листопаді пара зіграла весільну церемонію у Лос-Анджелесі у маєтку покійного дідуся моделі. Гучне весілля 40-річних Періс Гілтон та Картера Реума безперечно було казковим: зіркові гості, брендові сукні знаменитої блондинки, сльози нареченого тощо.

Чоловік Періс Гілтон забезпечує свою дочку від народження / Фото: instagram.com/parishilton

Світська левиця переконана, що зараз поруч із нею перебуває саме той чоловік, про якого вона мріяла все своє життя.

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