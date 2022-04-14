Як Пугачова та Галкін живуть в Ізраїлі – нові подробиці

Що відомо про життя Алли Пугачової та Максима Галкіна в Ізраїлі / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Подейкують, що пара збирається отримати громадянство Ізраїлю я і вже шукають для двійнят нову школу, але самі артисти ніяких чуток не коментують. Про переїзд вони також намагаються не говорити. Проте, у ЗМІ продовжують з'являтися нові подробиці про життя зіркової пари в Ізраїлі.

Як пише mk.ru посилаючись на оточення Пугачової, артисти живуть у портовому місті Хайфа.

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Пугачова не виходить гуляти, тільки біля будинку, у якихось громадських місцях практично не буває.

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Як зазначили в оточенні співачки, у місті живе велика російська діаспора. Якщо Пугачовій потрібні якісь послуги, то до неї приходять додому. Роблять манікюр та педикюр. Максим Галкін їздить майже щодня на велосипеді.

Варто зазначити, що раніше у ЗМІ говорили, що зіркове сімейство знаходиться в Кейсарії, де мешкають відомі ізраїльські адвокати, телезірки.

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Нагадаємо, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії та хочуть позбавити його звань та нагород.

Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику підписників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі. Також Максим Галкін затролив чоловіка пропагандистки Маргарити Симоньян.

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