Як зараз виглядає син Фріске – Шепелєв вперше показав обличчя Платона (фото)

Синові покійної співачки Жанни Фріске Платону зараз вісім років. Шість років хлопчик росте без мами. Весь цей час Дмитро Шепелєв намагався уберегти сина від пильної уваги громадськості

Дмитро Шепелєв вперше показав, як виглядає Платон / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведучий Дмитро Шепелєв раніше рідко публікував спільні фото з їхнім сином Жанни Фріске – Платоном. Якщо ж хлопчик з'являвся в соцмережах батька , тільки зі спини. Але тепер телеведучий не збирається ховати сина. Про це він розповів в Instagram і вперше показав обличчя 8-річного Платона.

За словами Дмитро, не показував сина, щоб захистити від пильної уваги громадськості.

Минув час і я розумію, що він більше не потребує в цьому захисті. Він дорослий, талановитий хлопчик, дуже гідний і світлий. І я радий познайомити вас з ним, – підписав знімки з сином Дмитро Шепелєв.

Як зараз виглядає син Жанни Фріске – Платон / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитро Шепелєв опублікував фото з Платоном / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитро Шепелєв вперше показав, як зараз виглядає Платон / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

У коментарях вже встигли оцінити нову публікацію і відзначили, що Платон дуже схожий на Дмитра Шепелєва.

"Який симпатичний хлопець росте, весь в тата"



"Гарненький. Ви схожі"



"Гарний хлопчик і дуже схожий на вас"

Нагадаємо, Дмитро Шепелєв і рідні Жанни Фріске продовжують з'ясовувати стосунки. Родичі спочатку звинувачували один одного в крадіжці грошей з рахунку фонду, який допомагав Жанні, а після стали боротися за частку Платона в квартирі Фріске. Нещодавно Володимир і Ольга Фріске судилися з Дмитром Шепелєвим через квартиру їх покійної дочки. Батько і мати покійної співачки вимагали заборонити її цивільному чоловіку здійснювати операції з часткою їх онука Платона – ведущий хоче продати третину квартири, яка належить дитині. Суд встав на сторону Дмитра.

Володимир також скаржиться, що Шепелєв не дає їм бачитися з онуком Платоном. Журналістам Фріске розповів, що Шепелєв суворий у вихованні cина і забороняє йому користуватися соцмережами. На думку батька співачки, телеведучий боїться, що якщо Платон почне спілкуватися з дідусем і бабусею, він у ту ж мить же втече до них.

Раніше Дмитро Шепелєв розповів про плани завести ще одну дитину.