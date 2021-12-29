Як зараз живе Міка Ньютон, яка перемогла рак і чим займається в США

Як зараз живе Міка Ньютон після раку яєчника. / Фото: instagram.com/mikanewton

Торік Міка Ньютон вперше зізналася, що у неї був рак яєчника, який їй вдалось побороти. Вона тривалий час приховувала хворобу, але все-таки наважилась про це розповісти.

Рак яєчника у відомої українки діагностувала через рік після її весілля – у 2019 році. Як розповідала сама знаменитість, хоч вона й лікувалася у США, але поставили діагноз їй в Україні.

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Зараз Міка Ньютон "повернулась до життя" після хвороби та активно ділиться в Instagram своїми емоціями та думками з 175 тисячами підписниками. Загалом вона розповідає про своє життя у США та згадує боротьбу з раком.

У вересні 2021 року Міка написала пост, де розповіла, що хвороба змінила її життя назавжди. Також вона закликала усіх жінок не нехтувати своїм здоров'ям та іноді ходити на обстежування до лікаря.

Фото: скріншот instagram/mikanewton

Це змінило мене назавжди. Дорогі жінки, будь ласка, не чекайте, коли щось заболить, щоб звернутися до лікаря. На жаль, виявити рак яєчників на ранніх стадіях дуже важко. Мені не пощастило. Будь ласка, ходіть до лікаря хоча б раз на рік, – написала зірка.

Окрім того, Ньютон поділилась з шанувальникам історією, що її домашній улюбленець – лабрадор Моцарт, якому цьогоріч виповнилося вже дев'ять років – також поборов рак. Зірка розповіла, що помітила підозрілу чорну маленьку цятку на його вусі і, як виявилося, це була меланома.

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Фото: скріншот instagram/mikanewton

Йому вже зробили велику операцію, він добре відновився. На щастя, йому не знадобиться хіміотерапія! Я хотіла б, щоб він міг сказати мені, що він насправді відчуває після всього, – пояснювала артистка.

Цьогоріч Міка Ньютон разом з коханим відзначали третю річницю свого весілля та сьому річницю – кохання. Нагадаємо, взимку 2018 року артистка стала дружиною власника модельного агентства Saint Agency Кріса Сааведра (агентство займається пошуком та просуванням акторів та моделей, – Ред.). Хоч весілля молодята зіграли в США, але дівич-вечір співачка відсвяткувала в Україні.

Фото: скріншот instagram/mikanewton

Три роки пролетіли так швидко. Ми так багато пережили за останні два роки, але те, що я люблю в нас, це те, що незважаючи ні на що, ми завжди добре сміємось разом, – зазначила Міка.

А напередодні річниці коханий Ньютон святкував день народження, з чим і привітала його дружина у Мережі.

Фото: скріншот instagram/mikanewton

З днем народження моя улюблена людина! Мій чоловік! Мій найкращий! Я поняття не маю, що б я робила без тебе. Найкраще – спостерігати, як ти ростеш щороку, і я дуже пишаюся всім, чого ти досягнув. Твоє серце золоте.

Зазначимо, що Міка – затята фанатка...кави! Вони дуже часто постить фото з горнятком теплого напою на естетичному тлі, бажаючи фоловерам доброго ранку.

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Фото: скріншот instagram/mikanewton

Фото: скріншот instagram/mikanewton

Також Міка зазначила у Instagram, що цьогоріч виповнилось 10 років, як вона перебралась до Лос-Анджелеса. Вона згадала, як їй у 2011 році було нелегко.

Фото: скріншот instagram/mikanewton

Я не знала людей, не могла говорити англійською. Я залишила рідних і друзів. Але я ні на секунду не пошкодувала про свій вибір. Бути іммігрантом нелегко, і мені довелося наполегливо працювати, щоб бути там, де я зараз. Сьогодні я дійсно пишаюся собою, – написала артистка.

Зараз Міка Ньютон, як і всі, готується до новорічних свят та з нетерпінням чекає чуда. Вона вже прикрасила свій будинок яскравими декораціями та іграшками.

Фото: скріншот instagram/mikanewton

Також Міка відсвяткувала Різдво в улюбленому готелі в Лас Вегасі, де зробила декілька яскравих фото та відмітила кухню закладу.

Фото: скріншот instagram/mikanewton

Фото: скріншот instagram/mikanewton

Скандал на "Євробаченні"

Нагадаємо, що у 2011 році співачка з піснею Angel посіла четверте місце на "Євробаченні". Однак, як виявилось, під час українського нацвідбору на конкурс відбулась значна накрутка голосів за Міку Ньютон. Тож мало відбутись повторне голосування, але через відмову інших учасників на "Євробачення" поїхала саме Міка.