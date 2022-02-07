Ліззо, Грем, Холлідей: ТОП-5 пишнотілих красунь, які люблять оголюватися (фото)

Plus size моделі, які люблять оголюватися / Фото: instagram.com/ashleygraham, instagram.com/tessholliday, instagram.com/barbieferreira

Культ жіночого тіла мистецтво розпочався в епоху Відродження. Та якщо тоді популярними у художників були стрункі красуні, а основним об'єктом були жіночі груди, то пізніше, ближче до початку 17 століття, ідеалом вважалася жінка з округлими стегнами, складками на животі і навіть целюлітом.

Найчастіше у своїх роботах великих жінок зображував Пітер Пауль Рубенс, завдяки якому і з'явився термін "рубенсівська жінка".

"Три грації", Пітер Пауль Рубенс / Фото: Wikipedia

Навіщо взагалі цей екскурс у світ мистецтва? Зараз, у часи "нюдесів", знімки оголеної жінки незважаючи на свою доступність, так само привертають увагу і викликають суперечки моралістів і поціновувачів прекрасного.

Напередодні модель та ікона бодіпозитиву Ліззо, яка прийшла на вечірку Cardi B у прозорій сукні, опублікувала в Instagram-профілі оголене фото. Під претензійним підписом "Art" (мистецтво – англ.) її фоловери розсипалися в компліментах, називаючи дівчину "ідеальною", "королевою".

Плюс сайз модель Lizzo / Фото: instagram.com/lizzobeeating

Чи справді це мистецтво? Буде правильно, якщо кожен вирішить сам для себе. Ми зібрали ще кілька популярних пишнотілих красунь, які не соромляться, а навпаки – дуже люблять показувати свої розкішні фігури.

Барбі Феррейра

Зірка "Ейфорії" 25-річна Барбі Феррейра не лише акторка, а й модель. Вона розпочинала свою кар'єру в American Apparel. Зараз Барбі – активна бодіпозитивниця та захисниця різноманітності тіл.

Акторка та модель Барбі Феррейра / Фото: instagram.com/barbieferreira

А ця світлина юної акторки для Who What Wear справді виглядає як витвір мистецтва.

Бодіпозитивщиця Барбі Феррейра / Фото: instagram.com/barbieferreira

Precious Lee

Прешес Лі стала першою афроамериканською моделлю розміру плюс, що з'явилася на сторінках американського Vogue. Її вишні форми тільки допомогли їй побудувати кар'єру і стати однією з найвідоміших повних моделей.

Precious Lee зовсім не боїться оголюватися перед камерою / Фото: instagram.com/preciousleexoxo

Precious Lee встигла пройтися подіумами таких брендів, як Versace, Moschino і Savage x Fenty, знятися в кампаніях для Good American Хлої Кардаш'ян і SKIMS Кім Кардаш'ян.

Плюс сайз модель Precious Lee / Фото: instagram.com/preciousleexoxo

Ешлі Грем

Американська супермодель Ешлі Грем була на обкладинках майже всіх модних журналів, брала участь у показах Michael Kors та Prabal Gurung.

Ешлі Грем – королева бодіпозитиву / Фото: instagram.com/ashleygraham

Вона активно використовує Instagram для просування бодіпозитиву, постить чесні вагітні світлини. Також вона має власну колекцію нижньої білизни, купальників і суконь. Фотографії Ещлі нікого не залишають байдужими.

Вагітність не заважає Ешлі позувати голою / Фото: instagram.com/ashleygraham

Тесс Холлідей

35-річна американська модель і мати двох дітей Тесс Холлідей теж давно виступає за природну красу, бодіпозитив і проти фетшеймінгу. Чи потрібно тут щось додавати?

Модель Тесс Голлідей / Фото: instagram.com/tessholliday

Свої форми Тесс любить і часто публікує відверті знімки в соцмережі, де за нею спостерігають майже 2,5 мільйони фоловерів. Просто мрія Ренесансу!

Модель plus size Тесс Холлiдей / Фото: instagram.com/tessholliday

Як вам такі фото моделей plus size? У цьому справді щось є! Мені таке не подобається... Все одно

Раніше бренд білизни Victoria's Secret показав новий кампейн із плюс-сайз моделями.