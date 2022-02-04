Який вигляд має єдиний онук Таїсії Повалій – син співачки показав рідкісне фото

Денис Повалій майже не показує сина Дем'яна у соцмережах / Фото: Instagram

Денис Повалій, який разом із мамою бере участь у російському шоу , не дуже часто у соцмережах ділиться фото дружини та сина. Проте у син співачки вирішив це виправити.

У себе в InstaStories він показав 2-річного Дем'яна.

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Скріншот: Instagram

Також Денис поділився відео, як син дивиться виступ тата та бабусі на російському шоу "Дві зірки".

В одному зі своїх інтерв'ю Таїсія Повалій зізналася, що їй дуже подобається проводити час з онуком.

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Онук – це моє продовження. Він схожий на мене у музичному плані. Коли ми приїжджаємо додому, і Демушка знає про це, він уранці виходить зі своєї кімнати, йде снідати і на весь будинок співає пісню "По малину в сад пойдем". До речі, це перша пісня, яку я співала у дитячому садку"

Що відомо про особисте життя Дениса Повалій

Денис Повалій одружений із киянкою Світланою Вихровою з 2015 року. Пара рідко публікує спільні фотографії. Син співачки ділиться знімками із дружиною у важливі дати для пари.

Денис Повалій із дружиною / Фото: Instagram

Денис Повалій із дружиною / Фото: Instagram

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Варто зазначити, що з невісткою у Таїсії Повалій склалися теплі стосунки: артистка вважає дівчину своєю дочкою, але з порадами намагається в сім'ю не лізти.

Таїсія Повалій з невісткою / Фото: Instagram

Раніше Таїсія Повалій заявила про загрози та цькування в Україні.