Як виглядає зараз і що постить в Інстаграм Зіанджа – екс-Борис Апрель?

Як зараз виглядає Зіанджа - Борис Апрель / Фото: instagram.com/zifaamelu

Співак Борис Апрель опинився серед найвідоміших зірок, що змінили стать . Після камінг-ауту виконавиця взяла псевдонім Зіанджа, проте зараз вона відоміша як Zi Faamelu.

У своїх соціальних мережах, зокрема у Instagram-акаунті , Зі стала рідше публікувати власні знімки та відео.

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Зіанджа рідше постить фото у соцмережах / Фото: instagram.com/ziasphere

Найчастіше в Instastories співачки можна побачити різні пости на тему бодіпозитиву, цитати та просто естетські картинки. Хоча інколи з'являються і особисті фотографії виконавиці.

Фото – instagram.com/zifaamelu

Останнє своє фото у стрічці дівчина опублікувала ще у вересні.

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На сьогоднішній день на сторінку Зі в Instagram підписано понад 13,5 тисячі фоловерів, ось тільки, що вони думають з стосовно публікацій співачки неясно – дівчина закрила всі коментарі.

Фото – instagram.com/zifaamelu

Чим зараз займається Зіанджа?

Наразі виконавиця закинула свій YouTube-канал і активно почала вести аккаунт у соцмережі під назвою Patreon . На цій платформі музиканти можуть ділитися своєю творчістю платною підпискою.

Скріншот – patreon.com/zifaamelu

Так, за доступ до творчості Зі доведеться заплатити щонайменше $5, а ось найдорожча підписка на профіль молодої співачки коштує $250.

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Скріншот – patreon.com/zifaamelu

Нагадаємо, що рік тому співачка змінила ім'я Зіанджа на псевдонім Zi Faamelu та кардинально змінила свій імідж .