Як виглядає мама Дженніфер Лопес – співачка показала зворушливе відео

Дженніфер Лопес зворушливо привітала маму з днем народження / Фото: instagram.com/jlover

Дженніфер Лопес хоч і проводить зараз дуже багато часу з Беном Аффлеком , але про важливі дати не забуває. Співачка та актриса і у себе в Instagram опублікувала нарізку відео з мамою на честь дня народження.

На опублікованих кадрах можна побачити бекстейдж однієї із сімейних фотосесій, спільну появу на сцені, як мама підтримує дочку за лаштунками.

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Джей Ло подякувала мамі за віру в неї і додала, що вона не досягла б такого успіху, якби не Гвадалупе.

У коментарях підписники приєдналися до привітань та зазначили, що відео вийшло дуже зворушливим.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо про спільне хобі мами Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Гвадалупе захоплюється азартними іграми, як і актор. Якось виграла у казино 2,4 мільйона доларів.

До слова, мама Джей Ло рада возз'єднанню дочки з Беном Аффлеком.

Гваделупі любила Бена. Їй було сумно, коли вони не змогли розібратися у своїх стосунках багато років тому. І вона дуже рада, що вони знову разом, – розповідав інсайдер у одному з інтерв'ю.

Раніше з'являлася інформація, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек збираються відзначити Різдво великою родиною . Поки що невідомо, чи буде на святі Гвадалупе.