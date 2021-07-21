Як виглядає робочий день телеведучої – особистий досвід Анни Панової

Телеведуча повертається до повідомлень інформагентств приблизно кожні 15 хвилин, щоб нічого не пропустити. Протягом дня її також чекає планерка, грим і ефір

Анна Панова розповіла, як виглядає робочий день телеведучої / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ведуча праймових випусків новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Анна Панова, яка нещодавно нарвалася на аферистів, розповіла про свій розпорядок дня і особливості роботи в теленовинах.

Перше, що виділила телеведуча – це обізнанність в тому, що відбувається в світі:

А правда, що ви приходите на роботу приблизно за годину до ефіру? Таке питання я чую постійно. Ні, неправда. Мій робочий день виглядає так: 8:00 з ранку і цілий день – перегляд стрічок новин. Це перше, що я роблю прокинувшись.

Телеведуча повертається до повідомлень інформагентств приблизно кожні 15 хвилин, щоб нічого не пропустити:

А раптом десь черговий вибух на складі боєприпасів, захоплення заручників і тощо – і буде потрібно екстрений випуск? Я в курсі того, що відбувається ЗАВЖДИ.

Об 11:00 відбувається планерка. За часів пандемії телеведуча підключається до наради в Zoom. Команда аналізує, що відбулося в Україні і світі за ніч і з ранку, які події очікуються протягом дня.

Під час планерки кореспонденти з регіонів, міжнародна редакція, київський ньюзрум – всі навперебій пропонують свої теми. Відбирають для глядачів най-най актуальне і цікаве, що потрапить в праймовий випуск новин.

Анна Панова / Фото: прес-служба

З 13:00 телеведуча вже на каналі. Разом з командою актуалізує порядку денний, адже новини продовжують сипатися в інформаційні стрічки. Щось із запланованого відпадає, додається щось нове.

Вже о 14:00 ведуча йде на грим. Разом з миттям голови і укладкою він займає 40 хвилин. Близько 15:00 робота над майбутнім випуском починає закипати.

Анна Панова розповіла, як проходить її робота над випуском:

Моя робота – написати свої ефірні тексти: підводки до сюжетів, інформаційні повідомлення. Зі зйомок повертаються журналісти. Радимося, як краще і цікавіше подати історію, яких експертів дописати для повноти картини.

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Телеведуча каже, що чим ближче випуск, тим більше наростає напруга! І тут особливо важлива злагоджена робота команди і почуття ліктя:

19.00 – ефір! Готові сюжети і підводки чи ні – прямий ефір розпочнеться вчасно і ні хвилиною пізніше. І знову робота команди: ми зробимо все, щоб глядач не помітив форс-мажорів.

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