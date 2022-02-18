Які стосунки у двійнят Дженіфер Лопес з дітьми Бена Аффлеком насправді

Інсайдери розповіли, чи ладять діти Бена Аффлека з двійнятами Джей Ло / Фото: Getty Images, jenniferlopezfans.com/

В оточенні пари вже говорять про можливі заручини голлівудської пари. За інформацією джерел, діти Аффлека та двійнята Лопес не проти такого розвитку подій.

Зазначається, що діти актриси Макс та Еммі потоваришували з дітьми Аффлека – 15-річною Вайолет, 12-річною Серафіною та 9-річним Самуелем.

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Діти Бена дуже люблять Джен, а її діти люблять Бена. Він неймовірний поруч із ними і змушує їх усіх сміятися. Їхні діти теж люблять одне одного. Вони обидва щасливі, що все так складається, – цитує інсайдера Marie Clarie.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з дітьми на прогулянці / Фото: jenniferlopezfans.com/

До слова, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек із дітьми не раз потрапляли в поле зору папараці .

Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Лопес та Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися у липні 2002 року та побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Тоді говорили, що надмірна увага журналістів та папараці до пари дуже не подобалася Бену. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека.

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Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" часто бачили разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло вдвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Раніше Бен Аффлек зворушив Джей Ло особливим подарунком до Дня закоханих.

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